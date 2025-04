Apple, nuovo iPhone per il ventennale della società

In questo periodo Apple sta sviluppando un nuovo iPhone che vorrebbe inserire come modello per celebrare i vent’ anni della società nel 2027. Infatti sembra che la categoria scelta sia quella dell’ iPhone Pro come dimostra la categoria di fascia alta che quest’ anno è spettata al 17 Pro. Apple vorrebbe rinnovare completamente il look dello smartphone in modo da rappresentare meglio questa categoria. Infatti sembra che sarà un modello pieghevole con un utilizzo ancora più efficiente dello schermo. Questo per offrire un dispositivo all’ altezza della categoria Pro.

I modelli Pro hanno rispettato sempre una certa linea dato che i design si sono ricopiati nei vari dispositivi. Sono stati pochi i cambiamenti che hanno contraddistinto un modello da un altro. Il 17 Pro dovrebbe rispecchiare un po’ le caratteristiche del 16 Pro soprattutto di fronte. Infatti questo porterà dei cambiamenti che non avverranno tutti insieme ma che seguiranno un percorso un po’ più lento del previsto. Questo per assicurarsi che le novità inserite abbiano come sempre la fedeltà richiesta dagli utenti soprattutto per modelli di queste fasce di prezzo.

Apple, iPhone per vent’ anni della società

Per il 17 Pro, Apple ha pensato di inserire al posto delle solite 3 fotocamere, un comparto che attraversa tutta la larghezza dello smartphone. Per quanto riguarda il modello che verrà presentato per i vent’ anni della società, Apple vorrebbe introdurre un modello pieghevole ed una sua versione Pro con un ampio schermo. La società vorrebbe anche rilasciare un MacBook Pro pieghevole sempre nello stesso anno. Questo per portare un cambiamento radicale nei nuovi modelli e segnare un anno importante della storia della società. Apple infatti vorrebbe rivoluzionare questa categoria come già successo con l’ iPhone X nel 2017.

Quindi sembra che nel 2027 sia in programma uno smartphone molto innovativo che stravolgerà le regole dettate fino ad ora dalla società.