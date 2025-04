Google: corretta falla Blocco Remoto su Android, utenti più sicuri

Google sta sistemando una falla che, fino ad oggi, lasciava una porta aperta a un possibile uso improprio della funzione Blocco Remoto su Android. È uno strumento utile in caso di furto o smarrimento del telefono, ma c’era un dettaglio che lo rendeva più fragile del previsto.

Una falla poco nota, ma concreta

Il problema è emerso da poco, ma potrebbe aver riguardato più persone di quanto si pensi: bastava conoscere il numero di telefono del dispositivo e avere accesso a un browser già loggato con lo stesso account Google per bloccare il telefono da remoto. Nessun contatto diretto con il dispositivo, nessuna conferma aggiuntiva.

In pratica, chi vive insieme ad altri, condivide un computer o ha lasciato una sessione aperta per errore, rischiava di trovarsi il telefono bloccato senza preavviso. Un gesto che, se fatto in buona fede, poteva anche essere uno scherzo, ma che in altri casi avrebbe potuto creare veri problemi.

Google correrà ai ripari con una domanda di sicurezza

La buona notizia è che Google ha già iniziato a lavorare a una protezione extra. Nelle prossime versioni del sistema, per procedere con il blocco da remoto, non basterà più il numero di telefono. Ora ci sarà infatti una domanda di sicurezza alla quale gli eventuali “invasori” dovranno rispondere per poter proseguire.

Al momento, la modifica non è ancora attiva, ma è già visibile all’interno del codice dell’ultima versione dei Play Services. È quindi solo questione di tempo: con molta probabilità, il nuovo controllo verrà introdotto nei prossimi aggiornamenti, magari in concomitanza con Android 15, che già promette diversi miglioramenti legati alla sicurezza.

Meglio prevenire che curare

Anche se il rischio non è elevato e Google permette comunque di riprendere il controllo del telefono con una semplice autenticazione (PIN, password o impronta), questa falla ha messo in luce un aspetto da non sottovalutare: la sicurezza passa anche dai dettagli. E il blocco remoto, per quanto utile, non deve trasformarsi in un’arma nelle mani sbagliate.

Chi ha accesso al proprio account Google da più dispositivi, o lo condivide con familiari o colleghi, farebbe bene a chiudere sempre le sessioni non utilizzate, controllare le attività recenti e aggiornare il sistema non appena sarà disponibile la nuova versione. Un piccolo gesto che può evitare grattacapi.