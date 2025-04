Apple TV su Android, il primo aggiornamento

L’app Apple TV per Android, disponibile su Google Play Store da pochi mesi, riceve il suo primo aggiornamento funzionale. La versione 1.1 è stata rilasciata proprio nelle ultime ore e porta con sé alcune nuove migliorie. Queste sono state create per rendere l’utilizzo del consumatore finale più fluido, chiaro e personalizzato. Stiamo parlando comunque di modifiche leggere. Per prima cosa tutte le novità non vogliono stravolgere il design, ma semplicemente evolvere sensibilmente l’interazione di tutti i giorni.

Apple TV, controlli avanzati per sottotitoli e consigli personalizzati per ogni utente

Il cambiamento più visibile riguarda la schermata iniziale dell’app, dove sono stati inseriti dei trailer automatici nel carosello principale. I video partono senza audio, ma è possibile riattivarlo tramite un pulsante discreto nell’angolo che si trova in alto a destra. Sempre da lì si può aggiungere poi in modo rapido un contenuto alla propria lista personale. Una funzione che potrebbe risultare comoda principalmente a tutti quegli utenti abituati a un’esperienza simile su altre piattaforme di streaming.

L’aggiornamento include anche due nuove opzioni per la gestione dei sottotitoli. Queste sono pensate per migliorare la comprensione del testo in ogni ambito. I sommari si attivano da soli se l’audio è disattivato. Questo per rendere l’esperienza visiva accessibile anche in ambienti molto silenziosi. Inoltre, è possibile far apparire i sottotitoli in modo momentaneo quando si torna indietro nella riproduzione. Questo può accadere fino a un massimo di 30 secondi.

Un’altra novità riguarda la visione continua. Vuol dire che quando termina un film, una serie tv o un evento sportivo, l’app può avviare in modo automatico un contenuto consigliato per l’utente. Questa funzione, attiva già di default, può comunque essere disattivata dalle impostazioni a discrezione del consumatore. Apple TV su Android, grazie a questi piccoli ma significativi ed importanti interventi, si fa più intelligente e attenta alle abitudini degli utenti.