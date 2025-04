OnePlus Nord 4 è quasi in regalo su Amazon: il prezzo è CROLLATO oggi

Nuova offerta molto speciale su Amazon per l’acquisto di OnePlus Nord 4, uno smartphone che oggi può essere vostro ad un prezzo quasi regalato, un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, senza la minima rinuncia per quanto riguarda le prestazioni che gli utenti a tutti gli effetti possono raggiungere durante il suo utilizzo. Il prodotto non delude in termini di dimensioni, pari a 162,5 x 75 x 8 millimetri di spessore, con un peso di 199,5 grammi, fermo restando disporre di un display da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione di 1240 x 2772 pixel, un bellissimo Fluid AMOLED con densità di 451 ppi ed un refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità in fase di utilizzo.

Il comparto fotografico dello smartphone è davvero di tutto rispetto, se pensate che comunque parliamo di un prodotto con una parte posteriore che vede la presenza di due sensori distinti: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 8 megapixel. I video possono essere registrati al massimo in 4K a 60fps, mentre in termini di connettività non mancano WiFi 6 dual-band, bluetooth 5.4, USB type-C 2.0, NFC e chip GPS.

OnePlus Nord 4 è disponibile in super sconto su Amazon

La promozione disponibile su Amazon è una delle migliori di sempre, poiché comunque garantisce l’accesso all’acquisto di OnePlus Nord 4, uno smartphone che oggi viene a costare solamente 370,27 euro, contro i 499 euro previsti originariamente di listino, con un risparmio in questo modo del 26%, per abbassare di molto la spesa finale da sostenere. L’ordine può essere completato direttamente qui, con consegna a domicilio entro pochi giorni dal completamento dell’ordine, ricordando che comunque parliamo di uno smartphone disponibile con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato.