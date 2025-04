Smart TV Samsung in SCONTO di 900 euro su AMAZON: offerta incredibile

La promozione disponibile su Amazon in questi giorni è davvero molto speciale, gli utenti si ritrovano a poter acquistare una smart TV raggiungendo un livello di risparmio inatteso ed esclusivo, il prezzo di vendita è decisamente più basso del normale, con la possibilità comunque di avere libero accesso ad un prodotto che riesce a raccogliere e convincere tutti con prestazioni da vero top di gamma.

Il modello di cui vi parliamo oggi è una smart TV Samsung, precisamente è il modello QE55QN90DATXZT, una Neo QLED 4K Mini LED con diagonale complessiva di 55 pollici, al cui interno si può comunque trovare un processore NQ4 AI Gen2. Il design Neo Slim la rende sicuramente appetibile alla vista e dal look decisamente moderno, come anche la piena compatibilità con il digitale terrestre 2.0 di ultima generazione. L’assistente vocale Amazon Alexa rende l’esperienza sicuramente più alla portata di tutti, con possibilità comunque di sfruttare i comandi vocali per accedere ad una infinità di funzioni.

Ricevete i codici sconto Amazon, con offerte esclusive ed i prezzi più bassi, direttamente sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale Telegram dedicato.

Smart TV Samsung: uno sconto mai visto per tutti

Acquistate subito la vostra smart TV Samsung ad un prezzo mai visto prima d’ora, il risparmio è sicuramente uno dei migliori in circolazione, capace di raggiungere una riduzione effettiva di prezzo del 50% sul listino originario. In questo modo l’utente si ritrova a non dover pagare 1799 euro per il suo acquisto, ma basterà un investimento effettivo di 899,99 euro, con un risparmio in questo modo del 50%. Effettuate l’acquisto premendo qui.

Il televisore non ha comunque dimensioni particolarmente importanti, almeno per quanto ne concerne godere di una diagonale da 55 pollici, difatti raggiunge 122,7 x 76,8 x 23,7 millimetri, con la sola colorazione Titan Black attualmente disponibile sul mercato.