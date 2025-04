Google e il futuro delle Passkey: un passo verso la sicurezza

Il mondo della sicurezza digitale sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Come? Grazie all’introduzione delle passkey, una tecnologia destinata a superare le tradizionali password. In questo contesto infatti, Google sta lavorando per aggiornare il suo Gestore delle Password. Ovvero uno degli strumenti più utilizzati per la gestione delle credenziali online, al fine di consentire l’importazione e l’esportazione delle passkey in modo sicuro tra diversi dispositivi e piattaforme.

Google e la sicurezza delle Passkey: un’innovazione fondamentale per il futuro

Questa novità arriva in risposta agli standard promossi dalla FIDO Alliance ed è ancora in fase di sviluppo. Anche se potrebbe non tardare ad essere disponibile. L’idea di base del progetto è quella di consentire agli utenti di trasferire le proprie passkey tra diversi dispositivi senza compromettere la sicurezza.

Le passkey, infatti, sono un sistema di autenticazione che si basa su un mix di biometria e crittografia, al posto delle tradizionali password. Ciò rappresenta quindi un passo importante, dato che la gestione delle credenziali digitali è diventata un vero e proprio problema per milioni di persone. Le quali spesso sono costrette a doversi ricordare un’infinità di password per i vari servizi online.

L’introduzione delle passkey ha reso ancora più fondamentale l’uso di gestori di password. Questi strumenti, che memorizzano e proteggono le credenziali di accesso, infatti diventano essenziali. Poiché garantiscono un alto livello di sicurezza in un contesto in cui le password tradizionali sono sempre più vulnerabili. Con le passkey, le credenziali non sono più memorizzate come semplici parole d’ordine. Ma vengono protette da sistemi biometrici e crittografici che le rendono decisamente più sicure.

Il Gestore delle Password di Google, che è integrato in Android e Google Chrome, ha già una funzione di gestione delle password. Ma con l’introduzione delle passkey, il team di Google sta aggiornando il sistema per renderlo compatibile con i nuovi standard. Secondo le ultime informazioni, questa funzionalità sarà resa disponibile in maniera graduale, e sembra che Google stia implementando un sistema che permetterà di trasferire le passkey in maniera sicura solo verso piattaforme che rispettano determinati protocolli di sicurezza. In questo modo, il rischio di attacchi o furti di dati viene ridotto in maniera notevole.