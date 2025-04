Amazon folle: sconta queste cuffie wireless Sony di 100 euro

Le cuffie Sony WH-1000XM5 al giorno d’oggi rappresentano la migliore soluzione wireless con Noise Cancelling, dedicate agli utenti che adorano le esperienze sonore uniche. E’ un prodotto che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono imbattibile dal punto di vista della qualità del suono.

Tutto ciò viene reso possibile da una speciale progettazione che include ben quattro microfoni su ciascun padiglione auricolare. Nello specifico, dunque, i suoni indesiderati vengono eliminati grazie all’ottimizzatore NC automatica che si occupa di garantire una cancellazione del rumore perfetta.

Nuovi e imperdibili sconti sono sempre disponibili sui canali Telegram Codiciscontotech e Tecnofferte: approfittatene.

Cuffie wireless Sony WH-1000XM5: imperdibili su Amazon

Il catalogo di prodotti messo a disposizione da Amazon è veramente ricco di soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ma queste cuffie Sony non possono passare inosservate. Oltre alle caratteristiche di cui abbiamo parlato finora, queste WH-1000XM5 dispongono di una batteria da 30 ore di autonomia che le rende perfette da essere utilizzate anche fuori casa e in viaggio.

La ricarica rapida è in grado di fornire un totale di ben 3 ore di riproduzione con soli 3 minuti di carica. Se oltre a un’ottima esperienza sonora ed eccellente autonomia, siete in cerca di un prodotto elegante, queste Sony sono perfette. Sono infatti realizzate con materiali di prima qualità e si adattano a tutti gli stili. Naturalmente l’obiettivo di Sony è stato anche quello di pensare a un design ergonomico e, per questo motivo, sono stati implementati morbidi cuscinetti auricolari e un archetto regolabile per una vestibilità ottimale anche per lunghe ore.

Amazon sconta il prezzo iniziale di 399 euro del 25%: approfittandone subito, dunque, è possibile portare a casa queste cuffie Sony con Noise Cancelling e supporto ad assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri. Oggi costano solamente 299 euro ma attenzione perché l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento.