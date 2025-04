Honor Magic V4 arriverà ma con diverso nome

A quanto pare le indiscrezioni che vedono Honor lavorare al suo pieghevole di prossima generazione sono vere, l’azienda sta lavorando al degno erede del tanto apprezzato Magic V3, il quale ha saputo migliorare e rendere decisamente più raffinata la formula del suo predecessore ma il cui erede dovrebbe segnare un elemento di discontinuità rispetto a quanto visto finora, scopriamo qualche dettaglio in più.

Si cambia nome

Le ultime discrezione che arrivano direttamente dalla Cina infatti suggeriscono che il prossimo smartphone pieghevole cambierà nome per evitare di utilizzare il numero quattro, dunque si prospettano due possibili scenari, un salto diretto al numero successivo al quattro oppure la possibilità che l’azienda opti per una sigla diversa per questa edizione del pieghevole, non si tratterebbe della prima volta che un’azienda cinese e evita deliberatamente di utilizzare il numero quattro all’interno di un prodotto, tutto ciò si spiega grazie ad un elemento di superstizione tipico della cultura cinese, infatti la pronuncia del numero quattro ha una fonetica molto simile a quella della parola morte, motivo per cui si tende a evitare di assegnare tale numero i prodotti commerciali e perfino alla numerazione di alcuni edifici tra i quali soprattutto gli ospedali.

La paura di questo Numero ha un nome specifico ed è tetrafobia, elemento comune a molte culture asiatiche e non solo quella cinese, tra queste abbiamo infatti quella giapponese, coreana e taiwanese, le quali effettivamente condividono le medesime radici linguistiche.

A scanso però di dubbi in merito, il nome del modello in questione sicuramente quest’ultimo risulterà davvero interessante dal momento che offrirà importanti miglioramenti rispetto al predecessore che attenzione, ricordiamo essere stato uno dei migliori dispositivi pieghevoli per la sua categoria, di conseguenza le aspettative sono alte indipendentemente dal nome che si porterà appresso, non rimane dunque che attendere per vedere cosa ci proporrà l’azienda cinese.