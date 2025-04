Apple prepara iPhone 20: come iPhone X, sarà super rivoluzionario

Apple non si limita a rinnovare i propri dispositivi con piccoli aggiornamenti anno dopo anno. Dietro le quinte, l’azienda sta già lavorando a un iPhone davvero diverso, pensato per segnare un momento importante: i vent’anni dal primo modello, lanciato nel 2007. Secondo le anticipazioni raccolte da Mark Gurman di Bloomberg, nel 2027 vedrà la luce un nuovo iPhone pieghevole e una versione Pro dal design in vetro mai visto prima. Un salto in avanti paragonabile a quello fatto con l’iPhone X nel 2017.

Gli iPhone di oggi restano familiari, ma qualcosa si muove

Chi ha seguito l’evoluzione degli iPhone negli ultimi anni avrà notato come i modelli si somiglino sempre di più. L’iPhone 12 ha introdotto un design più squadrato, e da allora Apple ha mantenuto lo stesso linguaggio estetico, cambiando di volta in volta solo materiali, colori o piccoli dettagli. L’atteso iPhone 17 Pro, in arrivo entro fine 2025, continuerà su questa linea, con poche differenze rispetto al 16 Pro. Il cambiamento più visibile dovrebbe essere il nuovo layout delle fotocamere, ma niente che stravolga l’aspetto generale.

Un nuovo modello “Air” e qualche segnale di rottura

Accanto al Pro, ci sarà anche un iPhone 17 Air, più sottile e dal design leggermente più audace. Apple dovrebbe introdurre uno schermo più ampio e nuove finiture, ma le trasformazioni saranno ancora contenute. Le vere rivoluzioni, quelle che fanno notizia e segnano un’epoca, sembrano rinviate a tra due anni, proprio in coincidenza con l’anniversario tondo.

Il 2027 potrebbe essere un anno da ricordare

Proprio come fece l’iPhone X nel 2017, il nuovo iPhone del 2027 potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Non è solo questione di estetica: Apple vuole introdurre un pieghevole che non segua la scia degli altri, ma che riesca a distinguersi per qualità, eleganza e solidità. Allo stesso tempo, la versione Pro attesa per quell’anno potrebbe abbracciare un design tutto in vetro, in linea con le voci su un’interfaccia “glass-like” prevista per iOS 19.

Il pieghevole Apple è più di un’idea

Da anni si parla di un iPhone pieghevole. Le prime voci risalgono addirittura al 2017. Negli anni, le ipotesi si sono rincorse: chi lo vedeva già pronto per il 2024, chi parlava del 2026. Oggi la data più plausibile sembra essere proprio il 2027, anche perché si vocifera di un MacBook pieghevole in uscita nello stesso periodo. Apple ha preso tempo, com’è nel suo stile, ma quando arriva, lo fa per ridefinire la categoria.

Se le tempistiche verranno rispettate, il nuovo iPhone sarà presentato esattamente vent’anni dopo il primo, a gennaio 2027. Non sarà solo uno smartphone pieghevole: sarà un omaggio alla sua storia e un segnale chiaro sul futuro.