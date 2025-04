Sony: in arrivo nuovi dispositivi Home Cinema BRAVIA Theatre

Sony alza l’asticella dell’intrattenimento domestico presentando la nuova gamma BRAVIA Theatre. Si tratta di una serie di prodotti home audio pensati per ricreare in salotto l’emozione autentica del cinema. Con una cura per i dettagli e una profonda conoscenza delle esigenze del settore, Sony offre un’esperienza sonora coinvolgente, fedele all’intento originale dei registi. Al centro della nuova linea c’è il dispositivo BRAVIA Theatre Bar 6. Una soundbar compatta a 3.1.2 canali con subwoofer wireless. A cui si aggiunge il sistema completo BRAVIA Theatre System 6. Con i suoi 1000 W di potenza distribuiti su 5.1 canali.

Sony BRAVIA Theatre: i dettagli dell’innovazione audio

Entrambi i dispositivi offrono prestazioni elevate grazie a tecnologie all’avanguardia. Come Dolby Atmos®, DTS:X®, Vertical Surround Engine e S-Force PRO Front Surround. Elementi capaci di creare un ambiente sonoro tridimensionale. In grado di avvolgere lo spettatore da ogni direzione.

Per arricchire tale ecosistema, Sony propone accessori opzionali come i diffusori posteriori BRAVIA Theatre Rear 8 e il subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7. Quest’ultimi ampliano le possibilità di personalizzazione dell’impianto. In particolare, la tecnologia proprietaria 360 Spatial Sound Mapping consente di adattare l’audio all’ambiente domestico. Generando un campo sonoro realistico e dinamico.

L’attenzione all’utente si riflette anche nella semplicità di configurazione: tutti i dispositivi sono gestibili tramite l’app BRAVIA Connect. Quest’ultima consente di controllare volume, modalità audio e impostazioni direttamente dallo smartphone. Inoltre, l’integrazione perfetta tra televisori e audio BRAVIA garantisce un utilizzo intuitivo e fluido. Senza necessità di passare da un telecomando all’altro.

Oltre alle prestazioni, Sony dimostra un forte impegno per la sostenibilità. Tutti i prodotti della gamma BRAVIA Theatre sono realizzati con materiali riciclati e imballaggi a basso impatto ambientale. Infine, la linea BRAVIA Theatre è anche inclusiva. Grazie ad elementi tattili e QR code accessibili, anche le persone non vedenti o ipovedenti possono installare e utilizzare i dispositivi con semplicità. Con i suoi nuovi dispositivi Sony punta a rinnovare il settore dell’intrattenimento domestico. In modo semplice ed innovativo.