Gas più verde: l’Italia sperimenta la miscela con idrogeno

Negli ultimi anni si è parlato sempre di più dell’impatto ambientale del riscaldamento domestico. Non è un segreto che usare gas, biomassa o gasolio per scaldare le case rilasci nell’aria una buona dose di sostanze inquinanti, come ossidi di azoto, polveri sottili e monossido di carbonio. Tra queste opzioni, il gas naturale è considerato la scelta “meno peggio” in termini di emissioni, ma non è comunque esente da problemi, perché contribuisce comunque al rilascio di gas serra.

Riscaldamento pulito: il test con idrogeno nelle case

Ecco perché si stanno cercando soluzioni alternative, e una delle idee più interessanti arriva da Modena. Qui è in corso un esperimento piuttosto curioso: mescolare una piccola quantità di idrogeno al gas naturale che arriva nelle case. Non si tratta di una rivoluzione totale, ma di un modo per ridurre le emissioni senza dover cambiare impianti e caldaie, rendendo la transizione ecologica più semplice e accessibile.

L’esperimento è partito a Castelfranco Emilia, dove il 5% della miscela di gas è ora composto da idrogeno. Questo significa che, in teoria, si riduce la quantità di CO₂ emessa per ogni metro cubo di gas utilizzato, senza che i consumatori debbano fare nulla. Il gas viene distribuito nelle stesse tubature di sempre, e caldaie e fornelli continuano a funzionare normalmente. Il grande vantaggio di questa soluzione è proprio il fatto che non richiede investimenti o modifiche agli impianti domestici, ma riesce comunque a dare una mano all’ambiente.

A livello pratico, l’idrogeno potrebbe portare anche altri benefici. Oltre a ridurre la CO₂, può contribuire a diminuire gli ossidi di azoto, perché brucia a temperature più alte rispetto al metano, e potrebbe anche ridurre ulteriormente la produzione di particolato fine, che già con il gas naturale è più bassa rispetto al gasolio o alla biomassa. Certo, per ora si tratta di un piccolo passo, ma è un primo segnale concreto di cambiamento.

Il problema più grande rimane il costo dell’idrogeno, che attualmente è ancora alto. Se si riuscirà a produrlo in modo più economico e sostenibile, questa miscela potrebbe diventare uno standard, rappresentando una soluzione pratica per ridurre le emissioni nel settore residenziale senza stravolgimenti o costi proibitivi. L’esperimento di Modena, insomma, potrebbe essere l’inizio di qualcosa di molto più grande.