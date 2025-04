WhatsApp su iOS cambia l’interfaccia per gli allegati: ora è più comoda e semplice

La nuova interfaccia per la gestione degli allegati su WhatsApp sta per cambiare volto su iPhone. L’ultima versione beta dell’app per iOS (25.9.10.72), distribuita tramite TestFlight, svela una serie di miglioramenti pensati per rendere più comoda e intuitiva la condivisione di contenuti nelle conversazioni.

Allegati più accessibili, galleria più intelligente

Molti utenti ricorderanno un aggiornamento pregresso di WhatsApp che già garantì la possibilità di sfruttare una condivisione di foto e video più intuitiva grazie al rinnovamento della galleria che si apriva nell’app. Ora, toccando semplicemente il tasto“+” accanto alla barra di scrittura, gli utenti iscritti alla beta, potranno notare un’interfaccia totalmente riorganizzata.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’obiettivo è estendere a questa sezione la stessa esperienza fluida già introdotta nella galleria fotografica. Oltre alle immagini, però, in questa nuova interfaccia troveranno spazio anche altri tipi di contenuti, come documenti, posizione, contatti e accesso diretto alla fotocamera, rendendo ogni tipo di allegato facilmente raggiungibile senza uscire dalla chat.

L’indicatore temporale che tutti aspettavano su WhatsApp è arrivato

Una delle novità più interessanti è l’aggiunta di un indicatore temporale, che mostra mese e anno dei contenuti visualizzati. Per chi ha una libreria piena di ricordi, sarà ora possibile saltare direttamente a un periodo preciso, evitando di scorrere all’infinito tra centinaia di foto. È una piccola miglioria, ma capace di fare davvero la differenza nell’uso quotidiano.

Cosa manca ancora

Al momento, la nuova interfaccia non include ancora le opzioni per creare sondaggi o eventi, due funzioni introdotte da tempo su WhatsApp. Trattandosi però di una funzione ancora in fase di sviluppo, è probabile che queste opzioni vengano integrate più avanti.

Insomma, WhatsApp continua a migliorare l’esperienza utente su iOS, puntando a rendere ogni azione più rapida, logica e visivamente ordinata. Non resta che attendere l’arrivo della versione stabile per scoprire da vicino tutte queste novità.