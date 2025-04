Garmin: arriva l’annuncio ufficiale per il Vivoactive 6:

Garmin ha svelato il nuovo smartwatch della sua gamma. Si tratta di Vivoactive 6, un dispositivo di ultima generazione. Progettato per chi desidera un device avanzato. Dedicato al monitoraggio della propria attività fisica e della salute. Con una serie di migliorie rispetto al suo predecessore, il nuovo modello introduce funzioni innovative e un incremento delle prestazioni. Consolidando la reputazione di Garmin nel settore degli indossabili.

Garmin: dettagli sul nuovo indossabile

Il Vivoactive 6 presenta uno schermo AMOLED da 1,2 pollici. Quest’ultimo garantisce una visibilità eccellente. Ciò in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, lo smartwatch offre un’autonomia fino a 11 giorni. Ciò con una singola carica. Una volta connesso allo smartphone (compatibile con iOS e Android), il Vivoactive 6 permette di ricevere notifiche, messaggi e avvisi. Gli utenti Android possono anche rispondere ai messaggi direttamente dall’orologio. Non mancano funzioni smart come Garmin Pay per i pagamenti contactless. E l’integrazione con Garmin Connect per la gestione dei dati di allenamento e il supporto al Connect IQ Store per scaricare nuove app e personalizzazioni.

Garmin ha raddoppiato la memoria interna. Passando da 4GB a 8GB. Ciò consente di memorizzare un maggior numero di app, playlist musicali e dati di allenamento. Tra le novità spicca la “sveglia intelligente“. Quest’ultima analizza le fasi del sonno per scegliere il momento più adatto per svegliare l’utente con una vibrazione. Inoltre, ogni mattina, il dispositivo genera un report dettagliato. Quest’ultimo fornisce informazioni cruciali come la qualità del sonno, il livello di recupero fisico, i dati di Body Battery e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

Il dispositivo offre anche funzioni come Pulse Ox. Funzione utile per la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue e strumenti dedicati alla salute femminile. Il dispositivo supporta oltre 80 attività sportive preinstallate,. Inoltre, offre piani di allenamento personalizzati. Insieme ai consigli di Garmin Coach e metriche specifiche per i runner, tra cui la funzione PacePro. Garmin Vivoactive 6 potrà essere acquistato da venerdì 4 aprile. Con un prezzo pari a 329,99€. Grazie alle sue caratteristiche il nuovo dispositivo di Garmin potrebbe essere la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra tecnologia, sport e benessere.