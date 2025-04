YouTube Premium introduce il controllo sulla qualità audio

Attualmente, su YouTube, la qualità audio resta invariata indipendentemente dalla risoluzione del video. Il formato utilizzato infatti è Opus 251, con un bitrate di 128kbps a 48KHz. Ciò significa che gli utenti non hanno alcun controllo sulla resa sonora. Di conseguenza l’esperienza di ascolto dipende esclusivamente dal formato scelto dal creatore del contenuto.

Quando sarà disponibile questa funzione su YouTube Premium?

Però, un’importante novità sembra essere in arrivo per gli abbonati a YouTube Premium. L’ultima versione beta dell’app per Android nasconde infatti riferimenti a una funzione che permetterà di selezionare diversi livelli di qualità audio. Oltre al classico controllo sulla qualità del video, gli utenti potranno finalmente personalizzare anche il livello sonoro della riproduzione.

Il codice dell’app rivela tre possibili opzioni. Ovvero la modalità “Automatica” che regolerà la qualità in base alla connessione internet, proprio come accade già per i video. L’impostazione “Normale”, che manterrà la qualità attuale Opus 251. Infine, la modalità “Alta”, che offrirà un’esperienza sonora più dettagliata, ma richiederà un maggiore consumo di dati. Tale funzione però potrebbe non essere disponibile per tutti i contenuti, ma solo per alcuni video specifici.

Google non ha ancora annunciato ufficialmente quando questa opzione verrà resa disponibile. Ad ogni modo il fatto che sia già presente nel codice della versione beta lascia intendere che il rilascio potrebbe avvenire presto. Per non perdere l’aggiornamento, si invita a mantenere sempre aggiornata l’app di YouTube tramite il Play Store.

Insomma, l’aggiunta di questa opzione rappresenta un ulteriore vantaggio per gli abbonati a YouTubePremium. I quali già godono di un’esperienza senza pubblicità e di altre funzionalità esclusive. L’aumento del costo dell’abbonamento avvenuto negli ultimi mesi potrebbe essere quindi giustificato dall’introduzione di queste migliorie.

Con il tempo, YouTube potrebbe ampliare questa funzione anche ai contenuti di YouTubeMusic. Offrendo così un’esperienza ancora più completa per i grandi appassionati di streaming.