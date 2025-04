WhatsApp, attenzione alla catena “CARD Onde Sismiche”: è pericolosa

Da qualche giorno su WhatsApp circola un messaggio che ha messo in allarme parecchie persone. Parla di un presunto file chiamato “CARD Onde Sismiche”, che conterrebbe immagini legate a terremoti in Marocco o Myanmar. Il messaggio avverte che aprirlo comporterebbe l’hackeraggio immediato dello smartphone, addirittura in soli 10 secondi.

Un allarme senza fondamento: la catena WhatsApp minaccia ma non colpisce

Il messaggio ha tutti i tratti classici delle catene virali: toni allarmistici, un invito urgente a inoltrarlo a tutti i propri contatti, e il riferimento a una generica conferma da parte della televisione o delle autorità. Ma, come spesso accade in questi casi, non c’è nulla di vero.

Non esiste alcun file “CARD Onde Sismiche” in grado di infettare uno smartphone semplicemente aprendolo su WhatsApp. Né in Italia né altrove si sono verificati casi reali legati a questa catena, che rientra a pieno titolo nella lunga lista delle bufale digitali. Potete stare tranquilli dunque: anche aprendo questo file, il vostro smartphone non verrà hackerato.

Catene e messaggi allarmisti su WhatsApp

Sono catene di Sant’Antonio moderne, pensate per generare panico e diffondersi rapidamente sfruttando la paura. Spesso usano eventi tragici – come i terremoti in questo caso – per catturare l’attenzione e fare leva sull’emotività.

Ma c’è di più: alcune volte, questi messaggi servono anche per monitorare la diffusione delle fake news o testare quanto velocemente si può spargere un messaggio non verificato.

Nessun pericolo per gli smartphone

I dispositivi moderni, sia Android che iPhone, non possono essere hackerati semplicemente aprendo un’immagine o leggendo un messaggio. Perché un telefono venga compromesso, è necessario che l’utente autorizzi un’installazione o apra volontariamente un file sospetto.

Come difendersi da queste bufale

Per evitare di cadere nel tranello, ci sono dei consigli importanti da seguire:

Non inoltrare mai messaggi allarmistici senza prima aver fatto una verifica;

Controlla le fonti , anche solo con una breve ricerca online;

Non aprire link o file da contatti sconosciuti;

Tieni aggiornato il sistema operativo e le app del telefono.

In conclusione, il messaggio sul file “CARD Onde Sismiche” è solo una fake news, ma è l’ennesimo promemoria su quanto sia importante saper distinguere tra vero e falso in rete. Con un po’ di attenzione, possiamo evitare di alimentare inutili paure.