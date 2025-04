Rampa elettromagnetica in arrivo dalla Cina: ecco i dettagli

La Cina continua a consolidare il proprio ruolo nel settore spaziale. Ciò con una serie di innovazioni e successi che la pongono sempre più in diretta competizione con le principali potenze aerospaziali mondiali. Sono diverse le innovazione proposte negli ultimi anni. Dalla costruzione della stazione spaziale Tiangong al successo della missione marziana Tianwen-1 con il rover Zhurong. Fino al recupero di campioni lunari. Ora, l’attenzione si sposta su una nuova rampa di lancio che potrebbe rivoluzionare l’industria spaziale.

Nuova rampa di lancio presentata dalla Cina

L’innovazione si basa su una piattaforma basata sulla tecnologia maglev. Ovvero a levitazione magnetica. La startup cinese Galactic Energy sta sviluppando un’infrastruttura unica. Ciò in collaborazione con il governo locale di Ziyang e la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Secondo i piani, il sistema potrebbe essere operativo in tre anni. Ovvero entro il 2028. Segnando una svolta unica per tutto il settore.

L’idea alla base del progetto è l’impiego di magneti superconduttori. I quali verranno usati per accelerare un razzo a velocità supersoniche prima che i suoi motori si accendano. In tal modo, si riduce la dipendenza dai carburanti tradizionali e si ottimizza il consumo energetico. Confrontato con i sistemi di lancio convenzionali, tale metodo potrebbe abbattere significativamente i costi. Aumentando così anche la frequenza delle missioni. Fornendo alla Cina un vantaggio competitivo fondamentale. L’obiettivo è ridurre il fabbisogno di carburante. Per rendere i lanci più sostenibili e accessibili.

Se il progetto di Galactic Energy avrà successo, la Cina potrebbe non solo consolidare la propria posizione come potenza spaziale. Potrebbe anche ridefinire le strategie di lancio globali. La prospettiva di una rampa elettromagnetica operativa aprirebbe la strada a nuove opportunità per missioni scientifiche, commerciali e militari. Rendendo così lo spazio più accessibile che mai. Non resta che attendere e scoprire come evolveranno le nuove tecnologie cinesi per l’esplorazione dello Spazio.