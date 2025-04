Prime Video: aprile 2025 pieno di nuove serie TV e film, ecco la lista

Ad aprile Prime Video si arricchisce di nuove uscite, tra film originali, serie inedite, animazione per adulti e prime visioni. Un mese denso di contenuti, perfetto per chi vuole aggiornare la propria lista dei titoli da vedere. Di seguito, le principali novità in arrivo, data per data.

film e serie originali in evidenza

G20 – dal 10 aprile

In questo action thriller, Viola Davis interpreta la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton. Durante un vertice del G20, viene presa di mira da un gruppo armato e dovrà usare ogni mezzo per salvare la propria famiglia e gli altri leader mondiali. Un film carico di tensione, con un ritmo serrato e un’ambientazione internazionale.

The Bondsman – dal 3 aprile

Kevin Bacon è il protagonista di questa nuova serie tra horror e western. Il suo personaggio, un ex cacciatore di taglie risorto dall’Inferno, ha un compito: dare la caccia ai demoni evasi dalla prigione infernale. Ma tra pentimenti e musica country, la redenzione è tutt’altro che semplice.

Happy Family USA – dal 17 aprile

Un’animazione per adulti, creata da Ramy Youssef, che racconta con ironia e un tocco surreale le avventure della famiglia Hussein, musulmani ottimisti e patriottici nell’America post 11 settembre. Umorismo dissacrante e tematiche attuali si intrecciano in una narrazione audace.

Ash: cenere mortale – dal 24 aprile

Un misterioso massacro su una stazione spaziale e una sola sopravvissuta: questo l’inizio di un horror sci-fi ricco di tensione. Il viaggio alla scoperta dell’assassino innescherà una catena di eventi che mette in discussione realtà e percezione.

Etoile – dal 24 aprile

Una produzione ambientata tra New York e Parigi, che esplora il mondo della danza professionale. Due compagnie in crisi decidono di scambiarsi i ballerini migliori per salvare il proprio futuro. Tutti e otto gli episodi arriveranno insieme, per una visione binge assicurata.

altre novità in arrivo su prime video

film in uscita

Il magico mondo di Harold – 4 aprile;

Criature – 5 aprile;

Una notte a New York – 11 aprile;

1992 – 12 aprile;

Cortina Express – 19 aprile;

Venom: The Last Dance – 25 aprile.

altri titoli in catalogo dal 1° aprile

Tra i tanti film, arrivano:

21 Jump Street, 22 Jump Street;

Candyman, Misery non deve morire;

The Bourne Identity e tutti i sequel;

La bambola assassina, Terminator, Thelma & Louise, Venom;

Angeli e demoni, Inferno, The Da Vinci Code – disponibili dal 23 aprile.

nuove serie tv

Fargo stagione 4 – 1 aprile;

The Dinner Table Detective – 5 aprile;

Mobile Suit Gundam Gquuuuuux – 9 aprile;

One Piece stagione 9 – 20 aprile.

film e serie in scadenza

Attenzione a questi titoli in uscita:

Sulle ali dell’onore – 12 aprile;

Volevo un figlio maschio – 17 aprile;

L’ultima volta che siamo stati bambini – 24 aprile;

Tenet – 30 aprile.

