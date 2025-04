Notebook ASUS con uno sconto FOLLE su Amazon

Un prezzo mai visto prima d’ora vi attende su Amazon per l’acquisto di un notebook Asus di fascia media, che oggi viene a costare sempre meno, facilitando di molto la vita di tutti quei consumatori che da tempo sono alla ricerca di un dispositivo che non costi troppo, ma che allo stesso tempo permetta di godere di discrete prestazioni generali, come appunto l’Asus Vivobook 15 (modello F15044A#B086ZRTQH5).

Il dispositivo in questione non integra specifiche o caratteristiche tecniche particolari che lo differenziano dagli altri, infatti presenta un display abbastanza classico, un 15,6 pollici di diagonale, con trattamento anti-riflesso e risoluzione massima in FullHD (oltre che refresh rate a 60Hz), passando poi per processore Intel Core i5 di dodicesima generazione (i5-1235U), con una configurazione di base di 16GB di RAM e 512GB di SSD PCi. La scheda grafica è la Intel Iris Xe, un componente già visto e ampiamente apprezzato in passato, tanto da risultare adatto alla maggior parte degli utilizzi.

Scoprite le offerte Amazon ed i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone, iscrivendovi a questo canale Telegram, per non perdere nemmeno una riduzione di prezzo e ricevere anche prodotti in regalo gratis.

Promozione mai vista prima sul notebook Asus su Amazon

In questi giorni arriva uno sconto mai visto prima d’ora, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un notebook Asus pagandolo molto meno di quanto si sarebbero mai aspettati: sono necessari solamente 499 euro per il suo acquisto definitivo, con un risparmio di circa 150 euro sul valore originario di listino. Potete acquistarlo subito premendo questo link.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, con nessuna personalizzazione grafica, il che sta a significare che il consumatore si ritrova a poter godere di una vera e propria esperienza Windows stock, senza particolari modifiche o varianti, se non un software di controllo, che potremmo definire centro di controllo, del notebook.