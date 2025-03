OPPO Find X8S: arrivano nuovi teaser ufficiali

OPPO ha svelato il design e le caratteristiche tecniche del suo nuovo smartphone di punta. Si tratta del nuovo Find X8S. Confermando molte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Tale modello si distingue per le sue dimensioni compatte e per un display piatto da 6,3 pollici. Uno degli aspetti più interessanti di OPPO Find X8S è il suo design elegante e raffinato. Le cornici del dispositivo sono sottilissime su tutti e quattro i lati. Inoltre, il peso è inferiore ai 180 grammi. Lo spessore, che non supera i 7,8 mm.

OPPO: le novità del nuovo Find X8S

Il comparto fotografico presenta con un modulo posteriore circolare. Quest’ultimo ospita tre sensori. Una fotocamera da 50 MP. Con stabilizzazione ottica dell’immagine. Un sensore ultra-wide da 8 MP per scatti panoramici e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x.

A livello hardware, il dispositivo presenterà il chip MediaTek Dimensity 9400+. Con una frequenza massima di 3,7 GHz. Per garantire un’ottima autonomia, OPPO ha integrato una batteria da 5700 mAh. Quest’ultima è supportata da una ricarica rapida via cavo da 80 W e da una ricarica wireless magnetica da 50 W. Inoltre, tra le innovazioni più attese c’è il nuovo tasto “Magic Cube”. Quest’ultimo sostituisce l’Alert Slider tradizionale e promette funzionalità personalizzabili.

Per le opzioni di memoria, OPPO Find X8S sarà disponibile con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. O con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. O anche nella versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Infine, è disponibile anche la variante con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Sono state annunciate anche le colorazioni ufficiali. Tra cui Moonlight White, Hyacinth Purple e Starry Black. Il lancio ufficiale del dispositivo è previsto per il 10 aprile. Avverrà in Cina alle ore 19 locali. Gli appassionati del marchio e gli utenti alla ricerca di un top di gamma compatto dovranno quindi attendere ancora pochi giorni. In tal modo potranno scoprire nel dettaglio tutte le funzionalità del nuovo atteso smartphone di OPPO.