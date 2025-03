Iliad Giga 200: internet veloce e senza costi nascosti!

Iliad continua a giocare la sua partita nel mercato della telefonia puntando, come sempre, su semplicità e prezzi chiari. La sua offerta Giga 200, a 9,99 euro al mese, è pensata proprio per chi vuole tanti giga, chiamate illimitate e nessuna sorpresa sulla bolletta. Con questa tariffa ci si porta a casa ben 200 GB di internet da usare sia in 4G che in 5G, ovviamente se si ha un telefono compatibile e ci si trova in una zona coperta. E una volta finiti? Nessun blocco improvviso: si può continuare a navigare, se si vuole, pagando 0,90 euro ogni 100 MB.

Tanti dati e zero sorprese con Iliad Giga 200

Non si tratta solo di giga, però. L’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, senza quelle solite clausole nascoste che spesso si scoprono solo leggendo le note in fondo. Qui è tutto dichiarato fin da subito: chiamate senza limiti, basta rispettare un uso corretto e ragionevole.

Per chi si sposta spesso fuori dall’Italia, Iliad ha pensato anche al roaming. Quando si è in uno dei paesi dell’Unione Europea, oltre a poter continuare a chiamare e inviare SMS senza limiti, si ha a disposizione un pacchetto extra di 13 GB dedicati al traffico dati. E se ci si spinge ancora più lontano? Con Giga 200 le chiamate internazionali sono comprese verso oltre 60 destinazioni, ideale per chi ha amici o parenti sparsi per il mondo.

La lista dei servizi inclusi è piuttosto ricca. C’è l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, la segreteria telefonica senza costi aggiuntivi, il controllo del credito residuo gratuito, e si può contare anche sulla qualità delle chiamate grazie al VoLTE, che migliora l’audio e la stabilità delle conversazioni. Nessun costo nascosto, nessuno scatto alla risposta e, ovviamente, si può portare con sé il proprio numero con la portabilità.

Per attivare l’offerta basta acquistare la SIM, con un costo una tantum di 9,99 euro. E da lì in poi, la promessa di Iliad è semplice: 9,99 euro al mese, per sempre.