Fiido Titan 2025, la bici elettrica che ridefinisce il concetto di avventura: la recensione

Non avremmo mai detto di trovarci al cospetto di un’ottima e-bike come la nuova Fiido Titan 2025. Si tratta di una bicicletta elettrica pensata e realizzata per tutti coloro che hanno esigenze di un certo livello, in quanto si spinge ben oltre quello che può fare una normale bici di questo genere. Uno dei suoi grandi punti a favore, vero fiore all’occhiello per chi sceglie di acquistarla, è sicuramente l’autonomia della batteria, in grado di portare il ciclista veramente ovunque. Le dimensioni sono certamente importanti in questo caso, ma c’è un vantaggio: sembrerà di essere su tutt’altro veicolo. Stiamo infatti parlando del SUV del mondo delle due ruote, senza alcun problema nell’affrontare terreni di vario tipo.

Abbiamo avuto modo di testarla in più situazioni, sia sulle strade tradizionali che sui percorsi sterrati: non ci ha mai dato alcun problema. Fiido ha lavorato alla grande e niente paura: anche i tratti in salita sembreranno pianeggianti con questa Titan 2025.

Un design massiccio ma funzionale

Grazie al suo design imponente, questa bici riesce a dare un ottimo contributo. La Fiido Titan 2025 è stata realizzata con un telaio in lega di alluminio ed è in grado di sostenere carichi fino a 200 kg. La resistenza dunque è una delle sue grandi doti. Il telaio Step-Thru facilita la salita e la discesa, un dettaglio che abbiamo trovato utile soprattutto quando si trasporta un carico importante o si fanno frequenti soste.

Il vero punto di forza, però, è il mozzo monopezzo. A differenza delle ruote tradizionali con i raggi, qui non c’è il rischio di rotture improvvise, una caratteristica che fa davvero la differenza per chi intende affrontare lunghi viaggi.

In sella: assistenza istantanea e frenata potente

Ci siamo resi conto subito delle grandi prestazioni di questa bicicletta fin dal primo giro. Il sensore di coppia Mivice entra subito in funzione già alla prima pedalata. Anche il minimo movimento quindi viene percepito dalla Fiido Titan 2025, la quale attiva subito il suo motore da 250 W dotato di ben 55 nm di coppia. Seppur non sia il più potente nel mondo delle bici elettriche, è davvero ottimizzato alla grande per garantire naturalezza nella pedalata e progressività. Non aspettatevi dunque strappi molto bruschi: sarà come stare su un vero e proprio tappeto volante.

Non avrete alcun tipo di problema sui percorsi collinari o magari anche sulla ghiaia: il motore si adatterà in autonomia, senza dover attivare alcun tipo di impostazione. Noi non abbiamo ravvisato problematiche: non ci sono stati slittamenti e abbiamo sempre sentito grande stabilità. Anche nelle salite più impegnative, la Titan 2025 ci ha permesso di mantenere un buon ritmo senza dover ricorrere a uno sforzo eccessivo.

I freni idraulici a quattro pistoni sono un altro elemento che ci ha impressionato. Rispetto ai classici freni a due pistoni, qui la potenza di arresto è nettamente superiore. Abbiamo provato diverse frenate improvvise, sia su asfalto che su sterrato, e il controllo è sempre rimasto perfetto, senza sbandamenti o ritardi nella risposta.

Autonomia record: oltre 300 km con tre batterie

Uno degli aspetti più impressionanti della Fiido Titan 2025 è la sua autonomia estrema. Grazie al sistema brevettato a tre batterie, si può arrivare fino a 347 km con una singola carica. Una distanza che, nel mondo delle e-bike, è praticamente senza rivali.

Abbiamo testato le diverse modalità disponibili:

ECO Mode : con questa modalità, ottimizzata per il risparmio energetico, siamo riusciti a coprire oltre 115 km senza avvertire cali di prestazione;

: con questa modalità, ottimizzata per il risparmio energetico, siamo riusciti a coprire oltre senza avvertire cali di prestazione; Sport Mode : con un supporto più deciso, abbiamo raggiunto circa 81 km , una distanza comunque notevole considerando il livello di assistenza maggiore;

: con un supporto più deciso, abbiamo raggiunto circa , una distanza comunque notevole considerando il livello di assistenza maggiore; Turbo Mode: la modalità più aggressiva riduce l’autonomia a 66 km, ma in cambio offre una spinta potente, perfetta per affrontare salite ripide o percorsi difficili.

Un altro grande vantaggio è la ricarica veloce, che permette di avere una batteria completamente carica in circa 5 ore. Per chi viaggia molto, questo significa poter pianificare le soste senza perdere troppo tempo.

Comfort al top per viaggi lunghi

Dopo diverse ore in sella, possiamo confermare che la Fiido Titan 2025 è tra le e-bike più confortevoli che abbiamo provato. La sella Velo full-fit aiuta a ridurre l’affaticamento, mentre i pneumatici CST 26 x 4.0 offrono una guida stabile e sicura su qualsiasi superficie.

Abbiamo apprezzato molto anche il display impermeabile IP68, sempre ben visibile anche sotto il sole diretto, e il sistema di illuminazione avanzato, con un faro ultra-luminoso e luce freno reattiva, perfetto per chi ama pedalare anche dopo il tramonto.

Un altro dettaglio che fa la differenza è il blocco e sblocco senza chiave: basta un tocco per attivare la bici, senza il rischio di perdere le chiavi. Una comodità in più che si fa sentire nei lunghi viaggi.

Capacità di carico e versatilità senza compromessi

Abbiamo testato la Titan 2025 anche in condizioni di carico pesante, caricando l’equivalente di circa 200 kg tra noi e l’attrezzatura. Anche con un peso simile, la bici ha mantenuto una guida stabile e fluida, senza perdere efficienza.

Il sistema a 9 velocità di S-RIDE è un altro aspetto che ci ha convinti. Rispetto ai classici cambi a 7 marce, qui la pedalata risulta più fluida e meglio distribuita, soprattutto nei tratti collinari.

Infine, la totale impermeabilità (IP54 per la bici e IP67 per il sensore di coppia) ci ha permesso di pedalare sotto la pioggia senza problemi. Una caratteristica fondamentale per chi usa la bici in tutte le stagioni.

Fiido Titan 2025: vale davvero la pena?

Dopo averla messa alla prova in diversi contesti, possiamo dire senza esitazione che la Fiido Titan 2025 è una delle migliori e-bike da turismo sul mercato. L’autonomia elevatissima, la capacità di carico e l’assistenza alla pedalata fluida la rendono perfetta per viaggi a lunga distanza, avventure su sterrato e spostamenti urbani senza pensieri.

Di certo non stiamo parlando di una bici che fa per tutte le tasche, in quanto il suo prezzo di listino sul sito ufficiale di Fiido equivale a 1699 €. C’è anche l’opportunità di pagarla in comode rate mensili grazie alla possibilità di acquisto con Klarna. Di certo bisogna entrare nella mentalità di aver acquistato una e-bike da turismo che vanta la maggior autonomia al mondo. Già questo dovrebbe rendere l’idea del prodotto al quale vi andrete a rapportare. Noi ci siamo trovati molto bene e ci sentiamo di raccomandarla a chi ha determinate esigenze.