Xiaomi Smart Band 9 Active non è MAI COSTATA così poco su Amazon: offerta al minimo storico

Xiaomi Smart Band 9 Active rappresenta sicuramente una delle realtà migliori su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto di una smartband che a tutti gli effetti non abbia un prezzo particolarmente elevato, infatti proprio in questi giorni su Amazon è disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 18,99 euro, una cifra mai vista prima d’ora, che rappresenta il punto di partenza per la massima qualità.

La promozione viene applicata in modo completamente automatico su un prodotto che non necessita di presentazioni, si tratta di una relativamente piccola smartband con schermo TFT da 1,47 pollici di diagonale, completamente a colori e retroilluminato, oltre che touchscreen, per rendere l’esperienza sicuramente più alla portata di ogni singolo consumatore. Le funzioni cui è possibile fruire sono sostanzialmente sempre le stesse, con 50 modalità sportive tra cui poter scegliere, la resistenza all’acqua fino ad una pressione di 5 ATM, oltre alle varie misurazioni come percentuale di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, passi, distanze percorse o similari.

Xiaomi Smart Band 9 Active: il suo prezzo è in caduta libera su Amazon

La Xiaomi Smart Band 9 Active ha un prezzo davvero molto conveniente per la maggior parte dei consumatori che sono alla ricerca di un device economico, ma comunque in grado di garantire prestazioni nettamente superiori al normale. La spesa in questo caso è fortemente ridotta, infatti il valore consigliato di 26,99 euro viene abbassato sino a scendere a soli 18,99 euro, con un risparmio del 30 applicato in automatico direttamente nella pagina d’acquisto del prodotto stesso disponibile a questo link.

L’autonomia è chiaramente uno dei suoi punti di forza, con la capacità di arrivare anche a 18 giorni di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica.