Samsung lavora ai suoi occhiali XR: svelati nuovi dettagli

Samsung

Un nuovo dispositivo indossabile di Samsung con visore per la realtà mista è in fase di sviluppo da parte di Samsung, e potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Un visore XR Samsung è in arrivo, con Android e Snapdragon XR2+

Samsung sta sviluppando un nuovo visore XR (Extended Reality) che unisce funzionalità di realtà aumentata e realtà virtuale. Secondo quanto emerso da una recente certificazione Bluetooth e da altri dettagli tecnici trapelati, il dispositivo potrebbe chiamarsi Samsung Glasses XR e dovrebbe utilizzare Android come sistema operativo, con un’interfaccia personalizzata sviluppata in collaborazione con Google.

Il visore integra un chip Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, progettato appositamente per dispositivi immersivi ad alte prestazioni. Questo processore supporta funzioni di intelligenza artificiale avanzate, una grafica più fluida e un’elaborazione a bassa latenza, elementi essenziali per un’esperienza immersiva efficace.

Il dispositivo è apparso nei database della Bluetooth SIG, l’organismo che certifica i dispositivi compatibili con lo standard senza fili. Dalla scheda emerge che il visore supporterà la connettività Bluetooth 5.3, versione che garantisce maggiore stabilità, efficienza energetica e velocità nei trasferimenti.

Oltre alla connettività, si ipotizza la presenza di diversi sensori di tracciamento per testa, mani e ambiente, necessari per la mappatura spaziale e per il riconoscimento dei gesti. Non è escluso l’utilizzo di display micro-OLED, che potrebbero garantire alta risoluzione e colori vividi in un form factor compatto.

Il mercato dei dispositivi XR sta vivendo una fase di rinnovato interesse, soprattutto dopo l’arrivo del Visore Apple Vision Pro e i continui sviluppi della gamma Meta Quest. Samsung, che ha già sperimentato con Gear VR in passato, torna nel settore con una proposta più avanzata e autonoma.

Il nuovo visore dovrebbe rappresentare una piattaforma completa per applicazioni immersive, incluse esperienze educative, gaming, intrattenimento e strumenti per la produttività. Il supporto all’intelligenza artificiale, l’integrazione con altri dispositivi Galaxy e la collaborazione con Google potrebbero essere fattori chiave per il successo commerciale.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale, ma secondo indiscrezioni Samsung potrebbe presentare il dispositivo nella seconda metà del 2025, con un primo sguardo già possibile durante eventi estivi come il Galaxy Unpacked.

Il visore Samsung Glasses XR si profila come una delle novità tecnologiche più attese dell’anno, soprattutto per chi segue l’evoluzione del computing immersivo e della realtà mista.