LED in perovskite, scoperto un nuovo materiale per i pixel

Uno studio ha scoperto la presenza di un materiale chiamato perovskite che si comporterebbe con un LED quando viene attraversato dalla corrente elettrica. Infatti grazie ad esso gli scienziati sono riusciti a creare un pixel veramente minuscolo che possiede le stesse capacità dei normali LED. Con questa scoperta si aprono le porte alla costruzione di schermi sempre più piccoli in modo da poter essere integrati nei moderni dispositivi.

Il fatto di poter realizzare dei pixel sempre più piccoli è legato alla qualità delle immagini degli schermi. Infatti in questo modo le immagini sono più nitide e si percepiscono meglio tutte le loro qualità. Questo rappresenta un grande traguardo nell’ ambito della realizzazione degli schermi perché porterà dei display sempre più performanti e funzionali. La qualità delle immagini è un requisito molto richiesto dato che rappresenta una fondamentale opzione per una visione più chiara e nitida delle immagini. Ovviamente tutto questo si traduce in una continua ricerca del materiale per rendere i pixel ancora più piccoli e sembra che lo abbiano trovato.

LED in perovskite, schermi di alta qualità

Attualmente lo standard per la tecnologia dei display digitali è il micro-LED, molto costoso e non sempre utilizzabile per realizzare pixel di piccole dimensioni. A questo proposito la ricerca condotta dagli scienziati dell’ Università di Zhejiang in Cina ha spostato l’ attenzione su un altro materiale chiamato perovskite. Quest’ ultimo sembra rispondere alle specifiche richieste per la creazione di micro pixel. Infatti mantiene le stesse capacità di un pixel normale solamente con una dimensione veramente piccola. Sono in corso ancora ulteriori studi per verificare se veramente questo materiale potrebbe sostituire i moderni LED per realizzare pixel sempre più piccoli. Per adesso sono ancora monocromatici, per cui saranno necessarie altre prove per renderli affidabili e simili ai pixel.

Questa tecnologia è molto importante per la realizzazione di pixel più piccoli che contribuiranno alla creazione di schermi di alta qualità.