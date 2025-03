Il Galaxy S25 Edge: l’eleganza della sottigliezza Samsung si prepara a stupire

Il Samsung Galaxy S25 Edge sta per fare il suo ingresso sul mercato. Sono già confermate le aspettative di un dispositivo altamente performante e dal design ultra-sottile. A meno di un mese dalla presentazione ufficiale, lo smartphone è stato immortalato in un video di anteprima, mostrando una versione inedita nera accanto alla variante argento. L’apparente innovazione sta nel suo spessore incredibilmente ridotto di soli 5,84mm. Un valore che si distacca nettamente dai 8,2mm del Galaxy S25 Ultra, come evidenziato nel confronto tra i due modelli. Nonostante si tratti di unità non funzionanti, queste “dummy unit” permettono di apprezzare le linee eleganti e le dimensioni compatte del telefono. Il quale sembra destinato a posizionarsi come un punto di riferimento nel mercato degli smartphone premium.

Il Galaxy S25 Edge, prestazioni elevate e un prezzo premium

Ma l’innovazione non si ferma al design. Il retro del Galaxy S25 Edge ospita un modulo fotografico verticale con due fotocamere. Ovvero una principale da 200MP e una ultra-grandangolare da 50MP, che potrebbero portare il comparto fotografico a un nuovo livello. La struttura, in ceramica, assicura una robustezza superiore rispetto ai materiali tradizionali. Chiaro segno dell’intento di Samsung di volersi spingere oltre i limiti del design classico. La scelta della ceramica, purtroppo però, solleva domande sul bilanciamento tra estetica e durata. Ma non mancano le voci che promettono un dispositivo resistente e pronto a fare concorrenza diretta ai grandi brand del settore.

Samsung non si è risparmiata nemmeno su potenza e prestazioni per il Galaxy S25 Edge. Il cuore del dispositivo sarà il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da ben 12GB di RAM e opzioni di memoria da 256 o 512GB. Il display Dynamic AMOLED da 6,6” offrirà un’esperienza visiva straordinaria, supportando una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La batteria dovrebbe assicurare prestazioni più che sufficienti per un uso quotidiano. Si parla infatti di una capacità di 3.900mAh e supporto per la ricarica rapida a 25watt. Anche se alcuni appassionati si aspettano una maggiore autonomia.

Le previsioni indicano un lancio ufficiale fissato per il 16 aprile. Insieme ad una disponibilità che potrebbe avvenire direttamente online, senza eventi fisici globali. Per quanto riguarda i prezzi, ci si attende una fascia che oscilla tra i 1.200 e i 1.400€. Cifra che posiziona il Galaxy S25 Edge tra gli smartphone più costosi in commercio. Insomma anche se il dispositivo prometta prestazioni da top di serie, la domanda è se il mercato accoglierà positivamente effetto smartphone questo equilibrio tra design sottile e capacità della batteria.