Amazon fa CROLLARE oggi il prezzo del notebook MSI da gaming: costa 200 euro in meno

Un risparmio di alto livello per coloro che sono alla ricerca di un notebook da gaming di alta qualità, in questi giorni è disponibile all’acquisto su Amazon l’MSI Modern 14, precisamente il modello C13M-613IT, un device che presenta una diagonale dello schermo di 14 pollici, fermo restando essere un IPS LCD con una risoluzione massima in FullHD e refresh rate che si ferma a 60Hz.

Le cornici sono sufficientemente sottili sui lati corti del dispositivo, più marcate superiormente ed inferiormente, all’interno trova posto un processore molto recente, parliamo appunto di Intel Core i7 di tredicesima generazione, con 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz e 512GB di memoria su SSD PCIe3. La scheda grafica è forse la nota dolente del dispositivo, essendo comunque una sufficientemente classica Intel Iris Xe, che limita in parte la qualità del gaming, senza comunque andare a toccare le prestazioni generali che restano più che discrete.

Ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram per essere sicuri di ricevere le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, scoprendo ogni giorno una selezione di codici sconto Amazon gratis in regalo per i soli iscritti.

Amazon: il prezzo di vendita del notebook MSI è crollato

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare su questo prodotto è davvero più unico che raro, proprio perché parte da un listino di 799 euro, riuscendo ugualmente a fornire una qualità costruttiva e prestazionale di alto livello, per scendere fino a raggiungere una spesa finale di soli 589 euro, con acquisto possibile e disponibile a questo link.

Il sistema operativo di riferimento è chiaramente Windows 11, senza particolari personalizzazioni software, se non riguardanti la presenza del Dragon Center, centro nevralgico dal quale poter gestire comunque tutte le regolazioni, manualmente, relative a prestazioni, ventole e quant’altro. Un prodotto di qualità al giusto prezzo, in offerta solo fino alle 23:59 del 31 marzo.