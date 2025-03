POCO X7 con 70 euro di sconto solo oggi su Amazon

Amazon riserva sempre sorprese per tutti i consumatori, in questi giorni infatti gli utenti si ritrovano a poter godere di una serie di ottime riduzioni applicate su prodotti di alto livello, tra cui spicca sicuramente il Poco X7, uno smartphone che viene a costare molto meno del listino originario, proprio grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Appartenente alla fascia media della telefonia mobile, lo smartphone integra un processore di ultima generazione, è il MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G615 MC2, con una configurazione variabile fino ad un massimo di 12G di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile). Il display è di alto livello, trattasi di un pannello AMOLED con refresh rate a 120Hz, da 6,67 pollici di diagonale e risoluzione di 1220 x 2712 pixel, oltre a 446 ppi e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Poco X7: arriva lo sconto migliore su Amazon

Il Poco X7 può essere vostro con un risparmio assolutamente notevole, infatti il consumatore si ritrova a poter approfittare di uno sconto speciale applicato in modo completamente automatico, che abbassa la spesa di circa 70 euro dal listino, per arrivare così a dover investire per il suo acquisto solamente 229,90 euro. Per acquistarlo vi dovete collegare qui.

A differenza di quello che potreste pensare, e come sta accadendo sempre più spesso ormai, all’interno della confezione non troverete il caricabatterie, proprio perché è prassi dei produttori non includerlo più nei vari smartphone, portando l’utente a doverlo acquistare a parte. Il dispositivo in oggetto è stato appositamente progettato per l’Italia, quindi è perfettamente compatibile con le nostre frequenze cellulari.