Samsung rimuove una funzione chiave di Good Lock

Samsung ha scelto di rimuovere una delle opzioni più apprezzate della sua suite di personalizzazione Good Lock. Con il rilascio di One UI 7, infatti, la funzione che permetteva di modificare le notifiche sulla schermata di blocco tramite il modulo LockStar non sarà più disponibile.

Tale caratteristica consentiva agli utenti di personalizzare il colore, la dimensione e lo stile delle notifiche. Offrendo così un livello di controllo mai visto prima sugli smartphone Galaxy. Una decisione che ha colto di sorpresa molti affezionati alle ampie opzioni di customizzazione offerte da Good Lock.

Quella di Samsung è una decisione definitiva o un cambiamento temporaneo?

Fino ad ora, LockStar ha rappresentato uno strumento essenziale per chi desiderava intervenire in modo dettagliato sull’interfaccia del proprio dispositivo. Poiché oltre a permettere la riorganizzazione degli elementi sulla schermata di blocco, consentiva di gestire in maniera avanzata le notifiche. Con l’aggiornamento a One UI 7 però, qualsiasi modifica effettuata all’interno dell’app non viene più applicata. Inizialmente si pensava potesse trattarsi di un bug. Ma Samsung ha rapidamente chiarito la situazione, confermando che si tratta di una scelta intenzionale e non di un problema tecnico.

L’eliminazione della personalizzazione delle notifiche da LockStar ha lasciato spazio a diverse ipotesi. In un comunicato ufficiale, Samsung ha dichiarato che continuerà a monitorare il feedback degli utenti e che potrebbe prendere in considerazione il ripristino della funzione in futuro. Questo lascia aperta la porta a un possibile ritorno. Qualora ovviamente la richiesta da parte della community fosse sufficientemente forte.

Alcuni esperti del settore però suggeriscono che la rimozione potrebbe essere un segnale di una futura integrazione della funzione direttamente nella One UI, senza la necessità di passare per Good Lock. Samsung potrebbe aver scelto quindi di standardizzare l’esperienza utente. In modo da ridurre la frammentazione tra le diverse personalizzazioni disponibili. Se questa ipotesi dovesse rivelarsi corretta, l’eliminazione della funzione potrebbe essere solo un passaggio intermedio prima di una sua reintroduzione sotto una nuova veste.

Per chi ha già aggiornato a One UI7, non esistono al momento soluzioni alternative ufficiali per riottenere il pieno controllo sulla schermata di blocco. Bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire se Samsung farà marcia indietro. Oppure se il cambiamento sarà definitivo.