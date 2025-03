YouTube: Google risolve un problema fastidiosissimo

YouTube Shorts

A quanto pare la nota piattaforma per la fruizione di contenuti video YouTube recentemente ha usato una problematica che ha colpito praticamente chiunque utilizzasse il sito web su qualsiasi dispositivo, Smart TV, smartphone e tablet, nella fattispecie il problema riguardava la risoluzione di riproduzione di video che era inchiodata su 144p, una risoluzione che ovviamente al giorno d’oggi risulta non solo inadeguata, ma in tutta probabilità improponibile e che ovviamente portava agli utenti quantomeno a provare a stabilire la risoluzione manualmente ad un livello più elevato.

il problema però si manifestava proprio in tal caso, infatti se si provava a spostare la risoluzione manualmente a livelli più elevati, il video andava incontro a fenomeni di buffering interminabili e Irrisolvibili, Il tutto si verificava, anche se l’utente in questione era in possesso di una connessione Internet ad alte prestazioni e stabile che ovviamente consentiva risoluzioni ben più elevate.

Interviene Google

Sulla questione è intervenuto il noto colosso della tecnologia, nonché proprietario di YouTube, Google è infatti è rilasciato una nota ufficiale sul proprio blog all’interno della quale attestava di essere consapevole della problematica e di essere intervenuta per risolverla in via definitiva, infatti, sulla pagina di supporto di YouTube Google ha dichiarato di essere intervenuta con successo ed effettivamente la fruibilità dei video è tornata quella di sempre e tutti i contenuti possono essere visualizzati ad una qualsiasi risoluzione senza nessun tipo di problema, in caso doveste ravvisare ancora una volta, tale criticità provate prima a disinstallare l’applicazione YouTube e a reinstallarla oppure a cancellare la cash dell’applicazione o del sito Internet nel vostro browser.

Ovviamente abbiate l’accortezza di eseguire i video ad una risoluzione che la vostra rete Internet è in grado di tollerare e non spingetevi oltre altrimenti è normale che il video non si carichi anche se il bug è stato risolto in via definitiva.