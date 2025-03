TikTok Shop: il nuovo e-commerce pronto a conquistare l’Italia

Sono sempre di più gli utenti che preferiscono comprare online anziché recarsi presso un negozio fisico. Una vera e propria abitudine che è entrata a far parte delle modalità di shopping di tantissimi cittadini. Una novità che non può attirare l’attenzione di tutti riguarda la decisione di far arrivare anche in Italia TikTok Shop.

A partire dal 31 marzo 2025, infatti, questo nuovo servizio offrirà agli utenti di acquistare i prodotti di cui necessitano tramite l’app dedicata. Tale decisione va dunque a rendere l’esperienza di acquisto del tutto nuova e coinvolgente dato che si affianca alle classiche funzioni di video. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito al nuovo servizio di TikTok Shop.

TikTok Shop arriva in Italia

Non più soltanto una piattaforma di video sharing, TikTok espande la propria presenza nel mondo con un servizio dedicato allo shopping online. Una soluzione che attira l’attenzione degli utenti e che, senza alcun dubbio, si prepara a conquistare milioni di cittadini italiani.

Nello specifico, gli shoppable video e le sessioni di Live Shopping consentiranno accesso diretto all’acquisto di diverse tipologie di prodotti. Il funzionamento sarà molto semplice visto che i contenuti avranno un link diretto per i prodotti, link da cui si possono anche ricevere consigli e raccomandazioni, oltre che effettuare il pagamento.

La particolarità sarà inoltre la presenza di vere e proprie vetrine che ciascun venditore può creare per mettere in evidenza gli oggetti in vendita. Non poche, dunque, le possibilità che TikTok Shop offrirà a piccole realtà come artigiani e piccoli brand al fine di emergere e farsi conoscere da milioni di utenti.

Ciò nonostante, come ribadisce il Codacons, è sempre importante prestare attenzione durante i pagamenti online poiché, come ben sappiamo, i rischi legati a phishing e furti d’identità sono sempre tanti quando si parla di web.