Tineco: offerte speciali con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Tineco, azienda leader nel settore della produzione di prodotti per l’aspirazione per la vostra casa, lancia una serie di sconti speciali in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, in programma dal 25 al 31 marzo, con prezzi fortemente più bassi dei listini originari, e la possibilità di raggiungere un livello di risparmio mai visto prima d’ora.

Tineco Floor One Stretch S6

Floor One Stretch S6 è il compagno ideale per tutti gli utenti che sono alla ricerca di innovazione e flessibilità, può piegarsi fino a 180 gradi, permettendo così di raggiungere gli spazi più difficili (ad esempio sotto i mobili), con incluso il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, capace di proteggere il motore mantenendo la potenza corretta e costante anche durante l’utilizzo in posizione orizzontale. L’autonomia è ottima, raggiunge anche fino a 40 minuti senza interruzioni.

Il prodotto è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 399 euro (al posto di 599 euro), a questo link.

Tineco Floor One S5

Aspirapolvere e lavapavimenti intelligente 2-in-1, riesce a soddisfare le esigenze quotidiane di ogni famiglia, con una pulizia efficace e silenziosa, grazie alla presenza della tecnologia iLoop Smart Sensor che rileva e rimuovere lo sporco fresco ed incrostato. Il prodotto è maneggevole, dal design flessibile e con una impugnatura ergonomica, ha un peso di 4,5kg, con possibilità di raggiungere una autonomia di 35 minuti. E’ dotato di due serbatoi separati, con autopulizia durante la fase di ricarica.

Può essere acquistato su Amazon ad un prezzo di promozionale di 269 euro, al posto di 519 euro, fino al 31 marzo 2025.

Tineco iFloor 5 Breeze Complete

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete aspira e lava in un unico passaggio, riuscendo a rimuovere lo sporco umido, ostinato, appiccicoso e secco, senza bisogno di pulire separatamente; dotato di sistema autopulente, che mantiene spazzola, filtro e tubo sempre puliti, presenta una pulizia dei bordi migliorata grazie alla testina che riesce a raggiungere le aree più strette, ed anche i bordi fino a 0,5cm.

Il prodotto è in vendita su Amazon ad un prezzo scontato di 199 euro, al posto di 299 euro.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Un dispositivo che combina lavaggio e aspirazione, offre una pulizia profonda e con il minimo sforzo, il suo design piatto a 180 gradi permette di raggiungere senza problemi le aree più nascoste o sotto i mobili. La spazzola è dotata di tecnologia anti-groviglio Dual-Blaock, con l’aggiunta del sistema autopulente FlashDry che utilizza l’acqua calda per sciogliere lo sporco, ed asciugatura a 85 gradi. La sua autonomia di 50 minuti è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, il sensore iLoop permette di regolare in modo completamente automatico l’acqua pulita, ma anche aspirazione e batteria. In ultimo, la tecnologia MHCBS riesce a mantenere il pavimento pulito, riciclando l’acqua filtrata ben 450 volte al minuto.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra può essere acquistato al prezzo di 569 euro, con uno sconto di 100 euro sul listino di 699 euro, direttamente a questo link.

Tineco Pure One Station 5 Plus

Pulizia completa e senza sforzo con sistema autopulente, che permette di svuotare in modo automatico il contenitore della polvere, igienizzando in sequenza anche tubo, filtro e spazzola. Il design ergonomico non include il sacchetto nel contenitore della polvere, riducendo di molto i costi di manutenzione, con raccolta di detriti di grandi dimensioni con sistema ClogLess. La potenza di aspirazione di 175W permette di rimuovere sporco, peli di animali e polvere, in combinazione con la spazzola ZeroTangle contro i grovigli. La potenza di aspirazione è regolata in automatico con il sensore iLoop, mentre gli svuotamenti non saranno poi così frequenti grazie al contenitore da 2,5 litri.

Il prodotto è disponibile in promozione su Amazon a soli 389 euro, al posto di un listino di 459 euro.