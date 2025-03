Gemini: interfaccia più compatta per Project Astra

Qualcosa in casa Google sta iniziando a muoversi, nello specifico stiamo parlando di Project Astra, perché non lo sapesse questo progetto mira ad introdurre all’interno di Gemini live due funzionalità molto attese dalla community, stiamo parlando della condivisione dello schermo e la condivisione video, le quali arriveranno prossimamente e necessitano di un cambiamento nell’interfaccia grafica di Gemini live per poterle accogliere nel migliore dei modi, in tal senso qualcosa si sta muovendo dal momento che ci sono dei cambiamenti proprio nella user interface di Gemini live, scopriamo di cosa si tratta.

Design più compatto

Nello specifico per accogliere questa nuova funzionalità Google si sta impegnando a trasformare l’interfaccia grafica della piattaforma dedicata alla propria intelligenza artificiale, rendendola molto più compatta in modo tale da garantire maggiore spazio a ciò che viene visualizzato, nell’ultimo update di questa piattaforma i due tasti dedicati “Metti in pausa” e “Termina” sono passati dall’avere un design centrale sferico ad avere un design pillola, più ristretto e spostato sul lato destro, risultando di fatto meno ingombranti.

Questa inedita interfaccia compatta è visibile nella versione beta 16.10 dell’app Google su Android. Al momento, non ci sono notizie relative all’approdo di Astra su Gemini Live per iPhone.

Tali funzionalità dovrebbero esordire molto presto nei vari pacchetti di aggiornamento che l’azienda si sta impegnando a rilasciare per la propria intelligenza artificiale, nello specifico tra l’altro dovrebbero essere inclusi nei servizi di abbonamento a Gemini Advance, solo in un secondo momento voci di corridoio suggeriscono che potrebbero poi diventare disponibili gratuitamente per tutti, ma mancano ancora delle conferme a riguardo, sicuramente però Google sta lavorando per il rilascio che ormai dovrebbe essere pressoché niente.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale della funzionalità tanto attesa che rappresenterà un passo in avanti non indifferente per Gemini e per la sua integrazione nella vita di tutti i giorni di tutti gli utenti, non vediamo l’ora di testarla con mano.