TIM: addio al Roaming Zero in UK, ecco quanto si pagherà

A quanto pare per tutti gli utenti in possesso di un numero di telefono TIM ma anche Kena, dal momento che quest’ultima sfrutta le reti telefoniche TIM, è in arrivo una brutta notizia per quanto riguarda la telefonia internazionale, la Brexit infatti è arrivata anche a livello di telefonia, A partire infatti, dal 30 marzo per TIM e dal 17 aprile per Kena, nelle chiamate in entrata in uscita con numeri appartenenti al Regno Unito verranno applicati i costi internazionali per la telefonia con un addio definitivo per quanto riguarda il roaming zero.

Un addio pesante

Per chi non lo sapesse il roaming zero, che nei paesi europei risulta ancora vincolante, garantisce la possibilità di sfruttare la propria promozione se ci si trova all’estero o se si effettuano chiamate verso numeri esteri che si trovano però all’interno dell’Unione Europea, nello specifico ci permette di accedere a un quantitativo di dati Internet in roaming a costo zero la cui quantità è direttamente connessa al numero di giga presenti nella nostra promozione e di effettuare chiamate seguendo le caratteristiche dell’offerta attiva sul nostro numero di cellulare, dal momento che l’Inghilterra non fa più parte dell’Unione Europea, ovviamente era lecito aspettarsi che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato e le date sono quindi segnate, i due operatori hanno annunciato questo cambiamento con una nota ufficiale che recita: “per il traffico originato e ricevuto nel Regno Unito, nonché per il traffico internazionale generato dall’Italia verso le numerazioni mobili e fisse del Regno Unito verranno applicate le condizioni tariffarie standard in vigore per gli altri Paesi non appartenenti alla UE, a meno di offerte specifiche attive sulla linea del cliente“.

Di conseguenza, d’ora in avanti prestate attenzione se scambiate un contatto telefonico con un numero UK, dal momento che i costi saranno quelli internazionali e di conseguenza non saranno certamente accessibili.