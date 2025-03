Dobot: arriva il nuovo chef robot Atom

Il mondo della robotica sta vivendo un momento di grande fermento. Ciò grazie ad innovazioni come quelle presentate recentemente da Dobot Robotics. L’azienda cinese si è specializzata nella produzione di bracci robotici collaborativi, bracci SCARA e da scrivania. Oltre che dispositivi educativi avanzati. Eppure, la vera rivoluzione è arrivata con la presentazione di Atom. Si tratta del primo robot umanoide dell’azienda, capace di compiere azioni complesse con un livello di precisione sorprendente.

Dobot presenta sul mercato il nuovo Atom

In un video dimostrativo, il robot ha mostrato le sue incredibili abilità culinarie nella preparazione di una colazione. Dal tostare il pane alla gestione delicata di ingredienti come lattuga e ciliegie, Atom ha dimostrato una destrezza impressionante. Con i suoi 28 gradi di libertà e una precisione di ±0,05 mm, il robot riesce a compiere movimenti estremamente accurati. Un risultato impensabile per un robot umanoide fino a pochi anni fa.

L’elemento chiave del successo di Atom risiede nel modello operativo Robot Operator Model-1 (ROM-1). Si tratta di un sistema avanzato di intelligenza artificiale sviluppato internamente da Dobot. Quest’ultimo permette ad Atom di adattarsi autonomamente agli ambienti non strutturati. Garantendo una versatilità straordinaria. Inoltre, la sua potenza di calcolo è 7,7 volte superiore rispetto allo standard del settore. Consentendo così al robot di svolgere attività complesse con efficienza e rapidità.

Un altro aspetto interessante è la capacità di apprendimento adattivo di Atom. Il robot è in grado di memorizzare le preferenze degli utenti. Offrendo così esperienze personalizzate, come la regolazione del grado di tostatura del pane o la preparazione di bevande preferite. Con l’evoluzione della robotica domestica e commerciale, il futuro sembra destinato a essere popolato da robot umanoidi sempre più avanzati. Atom è solo un assaggio di quello che potrebbe offrire il settore. Quest’ultimo risulta in rapidissima espansione, dove la competizione tecnologica promette di portare innovazioni rivoluzionarie nei prossimi anni.