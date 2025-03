BotQ: la fabbrica dove i robot di Figure costruiscono altri robot

Figure ha deciso di fare sul serio con i suoi robot umanoidi e ha annunciato BotQ, una fabbrica super avanzata pensata per costruirne a migliaia ogni anno. Già dalla partenza, si parla di 12.000 unità l’anno, con la possibilità di aumentare ancora di più il ritmo in futuro. Insomma, l’idea non è solo sviluppare robot, ma produrli in serie con un controllo totale su ogni fase della lavorazione.

Il nuovo modello di produzione di Figure

Perché questa scelta? Perché affidarsi a fornitori esterni significa perdere tempo e flessibilità, e Figure non vuole nessuno tra i piedi quando si tratta di qualità e innovazione. Gestendo tutto in casa, può assicurarsi che ogni robot sia costruito nel miglior modo possibile, ottimizzando i costi e intervenendo subito in caso di problemi. Si chiama integrazione verticale, ed è la strategia di chi punta in alto.

Ma la parte più interessante è un’altra: i robot umanoidi non solo verranno costruiti nella fabbrica, ma parteciperanno anche alla loro stessa produzione. Un po’ come se stessero preparando il terreno per la loro futura “specie”. In pratica, più robot si costruiscono, più saranno loro stessi a dare una mano (anzi, due) in fabbrica, occupandosi delle attività più ripetitive e lasciando agli umani solo le operazioni più delicate.

Per far funzionare tutto questo, la fabbrica sarà un concentrato di tecnologia con sistemi avanzati per gestire produzione, magazzino e logistica in tempo reale. Il vero cervello dell’operazione sarà Helix, un software di intelligenza artificiale che coordinerà i robot all’interno della catena produttiva, ottimizzando ogni passaggio e rendendo superflui i classici nastri trasportatori.

E non finisce qui. Con il passaggio dal prototipo Figure 02 al nuovo modello Figure 03, l’azienda ha semplificato il design e ridotto il numero di componenti, rendendo l’assemblaggio più veloce ed economico. Dimenticatevi le lunghe e costose lavorazioni CNC: Figure sta puntando su tecniche più rapide come stampaggio a iniezione e pressofusione, che permettono di realizzare pezzi in pochi secondi invece di giorni.

L’obiettivo finale è creare un ecosistema in cui umani e robot lavorano insieme per rendere la produzione più efficiente e intelligente. È solo l’inizio, ma il futuro che immaginavamo nei film di fantascienza sta diventando realtà… e lo sta facendo molto in fretta.