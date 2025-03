Il futuro dei trasporti giapponesi passa dalla stampa 3D

Immagina di andare a dormire e svegliarti con una nuova stazione ferroviaria davanti a casa. Sembra fantascienza eppure, in Giappone, sta per diventare realtà. La West Japan Railway Co. (JR West) ha annunciato un progetto rivoluzionario: la prima stazione ferroviaria stampata in 3D.

Il primo esperimento si svolgerà nella prefettura di Wakayama, presso la stazione di Hatsushima, sulla linea Kisei. Il progetto prevede un edificio compatto, alto 2,6 metri, largo 6,3 metri e profondo 2,1 metri. Ma la vera magia sta nei tempi di costruzione: appena sei ore. Sì, hai capito bene. La stazione verrà costruita in una sola notte, tra l’ultimo treno della sera e il primo del mattino successivo.

Ecco come funziona

Il segreto è la stampa 3D del cemento, una tecnologia che sta rivoluzionando l’edilizia. I componenti della stazione verranno stampati in anticipo dall’azienda giapponese Serendix Inc., specializzata in costruzioni 3D, e poi assemblati direttamente sul posto. Niente cantieri infiniti, niente operai al lavoro per mesi. Un vero e proprio “montaggio rapido”.

L’obiettivo è ridurre costi e tempi di costruzione, rendendo più semplice la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. JR West sta già pensando a replicare il modello in altre stazioni, specialmente in quelle più piccole o in località remote, dove le costruzioni tradizionali sarebbero troppo dispendiose.

Perché proprio Hatsushima?

La posizione costiera della stazione non è casuale. JR West vuole testare la resistenza della struttura all’aria salmastra e agli agenti atmosferici. Se la stazione 3D reggerà bene nel tempo, potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di infrastrutture ferroviarie.

Ma non si tratta solo di efficienza e tecnologia. JR West ha dichiarato che il design dell’edificio sarà studiato per integrarsi con l’ambiente locale, creando una stazione che non sia solo funzionale, ma anche piacevole alla vista e apprezzata dai residenti.

La stampa 3D sta trasformando il mondo delle costruzioni, e il Giappone vuole essere in prima linea. Fino a pochi anni fa, edifici stampati in 3D sembravano una follia da film di fantascienza. Oggi, invece, potrebbero diventare la soluzione ideale per rendere il trasporto pubblico più moderno, economico e sostenibile.

Se questo esperimento avrà successo, chi può dire quale sarà il prossimo passo? Forse un giorno vedremo intere città costruite in pochi giorni, con edifici progettati digitalmente e stampati su richiesta. Per ora, però, ci accontentiamo di questa prima, affascinante, stazione ferroviaria nata dall’inchiostro del futuro: il cemento stampato in 3D.