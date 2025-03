Google: su Gboard arrivano i tasti Annulla e Ripristina, ecco perché sono importanti

Gli utenti attendevano da tempo e finalmente Google li ha accontentati. Sulla tastiera Gboard per Android ecco i due pulsanti Annulla (Undo) e Ripristina (Redo). Al momento sono disponibili anche per l’applicazione in pianta stabile, con l’aggiornamento che è in distribuzione per tutti.

Con questa novità tanto attesa, ora gli utenti possono correggere più facilmente gli errori di digitazione. Si tratta quindi di una svolta vera e propria che era stata richiesta in più frangenti.

Come funzionano i nuovi pulsanti per Google Gboard

I tasti Annulla e Ripristina permettono di tornare indietro o ripristinare caratteri digitati uno alla volta. A differenza di quanto avviene sui computer con Ctrl+Z, qui l’annullamento avviene lettera per lettera, senza la possibilità di eliminare intere parole o frasi in un solo tap.

Ecco le principali funzioni di questi nuovi tasti:

Annulla (Undo): cancella l’ultima lettera digitata, tornando indietro di un passaggio;

cancella l’ultima lettera digitata, tornando indietro di un passaggio; Ripristina (Redo): ripristina ciò che è stato eliminato con il pulsante Annulla, se si cambia idea.

Dove si trovano e come si attivano

I nuovi pulsanti non sono visibili di default, ma possono essere aggiunti alla barra delle scorciatoie in modo semplice:

Toccare il menu delle scorciatoie (sopra la lettera “Q” sulla tastiera); Trascinare il pulsante Annulla o Ripristina nella barra degli strumenti per averlo sempre a portata di mano.

Molti utenti già utilizzano questa barra per funzioni come il copia-incolla rapido, quindi potrebbe essere utile affiancare anche i nuovi tasti per velocizzare la scrittura.

Una funzione attesa da tempo

L’introduzione di questi pulsanti segue altre novità sperimentate nelle versioni beta di Gboard, tra cui un’interfaccia rinnovata per la dettatura vocale e tasti più arrotondati.

Interessante notare che una funzione simile era già presente da tempo in HeliBoard, una tastiera open-source, ma ora arriva finalmente anche su Gboard, che rimane la tastiera più utilizzata su Android.

Se ancora non vedi l’aggiornamento, controlla di avere installato la versione 15 di Gboard: il rilascio è in corso e potrebbe arrivare presto su tutti i dispositivi.