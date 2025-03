Telegram: il suo fondatore è libero di lasciare la Francia

Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, è coinvolto in un caso giudiziario. L’uomo è stato sette mesi in controllo giudiziario in Francia. Ora l’imprenditore ha ottenuto il permesso di lasciare il Paese. Con destinazione Dubai. Secondo fonti vicine al caso, la decisione è stata presa da un giudice istruttore. Su richiesta degli avvocati di Durov. Quest’ultimi hanno ottenuto una modifica delle condizioni restrittive imposte dopo il suo arresto avvenuto nell’agosto 2024.

Il CEO di Telegram lascia la Francia dopo sette mesi

L’arresto di Durov è avvenuto all’aeroporto Le Bourget, vicino Parigi. È stato un evento scioccante per la comunità digitale. Le accuse mosse contro di lui riguardano la presunta diffusione tramite Telegram di contenuti criminali. Inclusi materiale pedopornografico e contenuti legati all’estremismo. Durov ha respinto fermamente ogni accusa, sostenendo che la piattaforma non può essere ritenuta responsabile per i contenuti diffusi da terzi. Eppure, l’imprenditore è stato costretto a pagare una cauzione. Dal valore di 5 milioni di euro. Ciò per ottenere la libertà vigilata. Obbligato a non lasciare il territorio francese.

Il fondatore di Telegram è noto per il suo atteggiamento intransigente. Ciò soprattutto riguardo il concetto di libertà digitale. Durov ha abbandonato la Russia nel 2014 a causa delle pressioni del Cremlino. Trasferendosi poi a Dubai dove ha stabilito la sua residenza principale. Il suo recente permesso di lasciare la Francia potrebbe essere un segnale di distensione da parte delle autorità. In alternativa potrebbe rappresentare un semplice interludio prima di nuovi sviluppi giudiziari.

Resta incerto se la vicenda si concluderà con un’assoluzione o se Durov dovrà affrontare ulteriori sfide legali. Nel frattempo, il creatore di Telegram si prepara a sfruttare al massimo la temporanea libertà concessagli. Ciò cercando di consolidare la sua posizione all’interno del panorama digitale internazionale. Non resta che attendere e scoprire come evolverà la sua situazione e se avrà ripercussioni anche sulla sua piattaforma.