Windows 11, nuovo bug: ora le stampanti USB stampano dati a caso

Un nuovo problema è stato segnalato dagli utenti di Windows 11, e riguarda le stampanti collegate via USB. Dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5050092 per la versione 23H2, alcune stampanti hanno iniziato a stampare autonomamente stringhe di testo casuali, spesso precedute dall’intestazione:

“POST /ipp/print HTTP/1.1”

A seguire, sui fogli compaiono caratteri senza senso, simboli illeggibili e comandi di rete. Il problema si verifica in particolare quando la stampante viene riaccesa o ricollegata dopo essere stata scollegata. In tanti hanno lamentato questa problematica che sta avendo luogo anche in queste ore.

Quali stampanti sono state colpite dal bug

Microsoft ha spiegato che il bug riguarda esclusivamente le stampanti USB dual-mode, ovvero quei modelli che supportano sia il protocollo USB Print sia IPP Over USB. IPP (Internet Printing Protocol) è una tecnologia che consente di gestire la stampa via rete, e sembra che l’errore sia legato proprio a questa funzione. Pare dunque inconfutabile la situazione, la quale purtroppo sta andando avanti da qualche giorno per diversi utenti che non sanno in che modo risolvere.

Come risolvere il problema

Microsoft ha già documentato il bug e fornito una soluzione temporanea attraverso la funzione Known Issue Rollback (KIR). Gli amministratori IT possono risolvere il problema applicando una policy specifica nei Criteri di Gruppo (Group Policy), seguendo questo percorso:

Configurazione Computer > Modelli Amministrativi > [Nome della Group Policy]

Grazie a questa procedura, il problema può essere mitigato, ma non ancora completamente risolto. Microsoft ha infatti confermato che una correzione definitiva verrà inclusa in un futuro aggiornamento. Fino ad allora, chi utilizza stampanti USB potrebbe dover applicare questa soluzione per evitare stampe indesiderate. Siamo qui di fronte all’ennesimo bug che interessa Windows 11, un problema non di poco conto che potrebbe portare diversi grattacapi agli utenti, soprattutto negli uffici. Non resta altro che aspettare il nuovo aggiornamento che arriverà giusto per migliorare la situazione.