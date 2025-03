Longbow Speedster e Roadster: massima leggerezza per le sportive elettriche

Nel 2023, una nuova casa automobilistica britannica, Longbow, ha deciso di rompere gli schemi. Con alle spalle dirigenti di Tesla, Lucid e BYD, il brand ha presentato due vetture che sfidano le convenzioni del mercato: la Speedster e la Roadster. Ma c’è qualcosa che le distingue davvero dalle altre auto elettriche. Non è solo il design, ma il peso incredibilmente contenuto. Con soli 895 kg per la Speedster e 995 kg per la Roadster, questi numeri fanno riflettere. Sono davvero possibili vetture elettriche leggere? Molti si chiedono perché altre case automobilistiche più famose non abbiano ancora fatto lo stesso. Eppure, questi pesi record sembrano promettere prestazioni che pochi avrebbero immaginato. Il segreto di Longbow sta in una progettazione innovativa, con una struttura in alluminio su misura e un’attenzione maniacale alla riduzione del peso. Il passato ha visto un’avanzata continua in termini di prestazioni, ma le auto elettriche sono sempre state condizionate dal peso delle batterie, Longbow però sembra avere trovato la soluzione giusta.

Prestazioni e stile grazie alle nuove Longbow

Le specifiche delle due vetture non lasciano indifferenti: da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi per la Speedster, e 3,6 per la Roadster. Non si tratta solo di velocità, ma di pura emozione alla guida. L’autonomia dichiarata di 400 chilometri nel ciclo WLTP è abbastanza per percorrere distanze rilevanti senza troppe preoccupazioni. Non sappiamo ancora dettagli sui motori e sulle batterie, ma la sensazione è che Longbow stia giocando con una marcia in più. Il design è, come ci si aspetta da una sportiva britannica, essenziale e pulito. La Speedster richiama le linee delle vetture aperte del passato, mentre la Roadster, con il suo look da coupé, è una dichiarazione di stile. Gli interni, ancora misteriosi, promettono di essere all’altezza delle aspettative. Mentre l’industria automobilistica si prepara a guardare, Longbow si presenta come una piccola audace società. Inizierà la produzione alla fine di quest’anno, con la Speedster limitata ad appena 150 esemplari e un prezzo che parte da ben $110.000. La Roadster invece avrà un costo base di $84.000. Cifre di lusso, ma soldi ben spesi per chi desidera l’adrenalina elettrica.