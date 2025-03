ho Mobile, super catalogo di offerte per marzo 2025

Continuano ad essere disponibili anche a metà marzo 2025 le super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale di Vodafone. Ci stiamo riferendo all’operatore ho Mobile, che ha da poco prorogato la maggior parte delle sue offerte. Come da tradizione dell’operatore, ci troviamo di fronte a promozioni piuttosto convenienti e che hanno un prezzo di partenza di appena 2,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

ho Mobile, fino a fine marzo 2025 disponibili tante super offerte

Fino a fine marzo saranno a disposizione degli utenti tantissime offerte di rilievo del noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ci ha da sempre abituati ad offerte super interessanti e dal prezzo decisamente contenuto. Quella più a basso costo è l’offerta ho. Things. Quest’ultima è dedicata ai dispositivi IoT ed ha un costo di soli 2,99 euro al mese. Comprende 500 mega di traffico dati in 4G, 50 minuti e 500 sms.

Passiamo ora alle offerte di telefonia mobile. Tra le più interessanti e convenienti, spicca in primis l’offerta denominata ho. 5,99 100 GB 4G. Come suggerisce il nome, quest’ultima ha un costo di 5,99 euro al mese. Il bundle include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri e fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

L’operatore sta però proponendo anche altre offerte mobile dotate però del supporto alla navigazione in 5G. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta ho. 9,99 200 GB 5G. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese ed include fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Ricordiamo che per queste e per tutte le altre offerte mobile, l’operatore sta proponendo il costo di attivazione scontato a soli 2,99 euro se si attiva un nuovo numero oppure se si richiede la portabilità da altri operatori telefonici.