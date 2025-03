OpenAI Operator arriva in Europa: ecco la nuova AI che naviga al posto degli utenti

La distribuzione da parte di OpenAI per quanto riguarda Operator è ufficialmente. Questo nuovo Agente AI in grado di navigare sul web al posto degli utenti, è arrivato in Europa. In breve, può interagire premendo dei pulsanti aprendo dei menu e anche scrivendo, proprio come se fosse una persona.

Operator è un’intelligenza artificiale che agisce da sola

La grande novità di Operator è la capacità di interagire con i siti come farebbe un utente umano, senza bisogno di API o sistemi specifici. Questo è possibile grazie al modello CUA (Conversational User Agent), sviluppato da OpenAI per migliorare il ragionamento e l’autonomia dell’AI. In pratica, invece di limitarsi a suggerire cosa fare, Operator può compiere direttamente l’azione richiesta, rendendo l’esperienza più fluida e intuitiva.

Un metodo molto utile per effettuare dei test è stato quello di aprire delle collaborazioni con aziende che si occupano di prenotare o di acquistare online. A tal proposito, OpenAI ha sviluppato delle partnership con Booking, Uber e Stubhub. Operator avrà un compito: risolvere problemi e seguire le necessità del pubblico che lo usa.

Come funziona Operator

Usare Operator è molto semplice: basta descrivere il compito da svolgere, e l’AI si occupa di tutto. Se necessario, l’utente può prendere il controllo manualmente, ad esempio per superare un CAPTCHA o cambiare una password. Questa combinazione di automazione e intervento umano rende Operator flessibile e sicuro.

Tra le sue funzioni principali ci sono:

Navigazione automatizzata su siti web senza bisogno di API dedicate;

su siti web senza bisogno di API dedicate; Compilazione di moduli e interazione con menu e pulsanti ;

; Possibilità di intervenire manualmente in qualsiasi momento.

Dove e come provarlo

L’anteprima di Operator è attualmente disponibile per gli utenti Pro maggiorenni in Europa, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, attraverso il sito operator.chatgpt.com. OpenAI ha adottato misure di sicurezza rigorose, per evitare abusi e garantire un utilizzo responsabile.

Operator è ancora in fase di test, ma in futuro potrebbe essere reso disponibile per gli utenti Plus, Team ed Enterprise, e persino integrato direttamente in ChatGPT. Se le premesse verranno rispettate, questa tecnologia potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con il web, rendendo più semplice e veloce l’esecuzione di molte attività quotidiane.