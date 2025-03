OpenAI lavora per migliorare la scrittura creativa

I progressi nel campo dell’intelligenza artificiale sono ormai innegabili. Ciò ha portato alla nascita di modelli sempre più sofisticati. A tal proposito, l’ultimo annuncio di OpenAI riguarda un modello di ChatGPT specializzato nella scrittura creativa. Quest’ultimo sarebbe capace di generare racconti, poesie e sceneggiature con una coerenza e qualità sorprendente. L’entusiasmo è stato ulteriormente alimentato da Sam Altman, CEO di OpenAI, che ha condiviso sui social un racconto completamente generato dall’AI. Ma cosa rende così speciale suddetto nuovo modello?

OpenAI: dettagli sul nuovo modello per la scrittura creativa

Secondo Altman, è la prima volta che un testo prodotto da un’intelligenza artificiale gli ha trasmesso un senso di autenticità e creatività. Eppure, tale affermazione solleva un interrogativo cruciale. Ovvero se può un’intelligenza artificiale davvero sostituire la creatività umana? I sostenitori della tecnologia ritengono che tali strumenti possano diventare alleati preziosi per scrittori e creativi. Gli scettici, invece, sottolineano che un modello AI non può realmente sperimentare emozioni. Può imitarle, certo, ma sempre e solo attraverso l’analisi dei testi prodotti dagli esseri umani.

L’intelligenza artificiale si basa esclusivamente su pattern e modelli linguistici appresi durante l’addestramento. Ciò significa che, per quanto raffinata sia la sua prosa, manca sempre di quell’elemento di autenticità che rende l’arte umana così preziosa. Considerando tali riflessioni, si può ipotizzare che è possibile che l’AI possa sostituire alcuni lavori legati alla scrittura di contenuti generici. Ma risulta improbabile che riesca a rimpiazzare autori, poeti o sceneggiatori nella creazione di opere destinate a suscitare emozioni profonde.

Dunque, l’intelligenza artificiale può essere uno strumento potente per assistere e arricchire il processo creativo. Proprio come tenta di fare la nuova proposta di OpenAI. Eppure, difficilmente tali strumenti potranno sostituire quella scintilla unica che nasce dall’interiorità umana. La domanda, quindi, non è se l’AI possa scrivere come un essere umano. Ma se possa mai scrivere come un essere umano che prova davvero delle emozioni.