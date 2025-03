Vodafone, tutte le promozioni telefoniche pensate per le esigenze di tutti i clienti

Scegli l’operatore telefonico Vodafone e scoprirai un mondo di incredibili offerte pensate per le esigenze di ogni singolo cliente.

Vodafone unisce la qualità dei propri servizi a prezzi vantaggiosi, e permette di scegliere tra una vasta gamma di promozioni telefoniche.

Vodafone: scegli la promozione telefonica più adatta a te

Vediamo insieme quali sono le promozioni telefoniche offerte da Vodafone.

BRONZE PLUS: promozione pensata per i clienti provenienti da Iliad o da operatori telefonici virtuali, come Poste Mobile o Coop Italia, che prevede minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e giga illimitati con tecnologia 5G se si attiva l’offerta con l’addebito automatico, oppure 150 giga. Il prezzo dell’offerta è di 9,99 € al mese

FAMILY +: tariffa pensata per i clienti della rete fissa, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e giga illimitati con tecnologia 5G, a 9,99 € al mese

VODAFONE YOUNG: questa è l’offerta pensata per tutti gli under 30, che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga con tecnologia 5G. Inoltre si avranno sconti dedicati e vantaggi da partner selezionati. Il costo è di 9,99 € al mese

VODAFONE SMART: offerta che prevede minuti illimitati, 200 SMS, 200 giga con tecnologia 5G se si attiva l’offerta con addebito automatico, oppure 100 giga e 15 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il costo è di 12,99 € al mese

VODAFONE PREMIUM: tariffa super con minuti illimitati, 200 SMS e giga illimitati con tecnologia 5G, più fino a 15 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, rete sicura inclusa, e Vodafone club incluso. Il costo è di 29,99 € al mese

RED MAX UNDER18: offerta pensata per tutti gli under 18, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso i paesi dell’Unione Europea e 100 giga con tecnologia 5G. In più si avrà rete sicura inclusa e Vodafone club incluso. Il costo è di 9,99 € al mese, oppure 6,99 € al mese se si è già clienti Vodafone rete fissa