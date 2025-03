Switch 2: lancio sempre più imminente, stock spediti in USA e Canada

Il lancio della prossima console di Nintendo sembra ormai essere imminente, nonostante manchino ancora poco più di due settimane all’evento previsto per il 2 aprile che offrirà tutte le informazioni ufficiali in merito alle caratteristiche della console, le voci continuano a diffondersi giorno dopo giorno, ad accelerare i tempi sulla questione, infatti ci ha pensato un avvistamento pubblicato recentemente su Internet dove un utente ha intercettato una spedizione avvenuta lo scorso gennaio che conteneva al proprio interno all’incirca 380.000 unità di Switch 2, destinate al mercato nord americano e dunque nello specifico a Canada e USA.

Un ordine per iniziare

Come potete intuire voi stessi tale quantitativo da solo non basta soddisfare la domanda di lancio, il fatto però che ciò sia stato visto verso la fine di gennaio lascia capire come Nintendo ha già cominciato da mesi con gli approvvigionamenti delle scorte per la messa in vendita della sua console di prossima generazione, dunque è altamente probabile che da quel giorno fino ad oggi siano avvenute altre spedizioni che hanno incrementato in maniera importante il numero di prodotti disponibili.

Come se non bastasse ad aumentare l’entusiasmo, abbiamo anche le numerose indiscrezioni in merito all’arrivo non solo della console, ma anche di un’intera lineup di giochi al lancio Davvero solida e consistente, quest’ultima potrebbe nello specifico spingere tanti acquirenti ad effettuare il salto di generazione già al primo giorno di disponibilità, tra i nomi più gettonati troviamo ovviamente Mario kart 9 insieme a Mario kart 3D, Leggende Pokémon Z A e Metroid Prime 4.

Insomma c’è poco da aggiungere, Nintendo sta preparando tutto il terreno per un lancio davvero di altissimo livello, l’azienda non vuole lasciare nulla il caso e soprattutto non vuole che la propria console diventi vittima di sciacallaggio o il centro di una vera e propria caccia alla console, dunque si sta impegnando per fornire il numero di pezzi sufficiente è un ecosistema decisamente di primo livello.