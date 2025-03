Suzuki Swift Waku: la compatta giapponese arriva con diverse novità

La Suzuki Swift Waku arriva sul mercato con una proposta parecchio accattivante. Pensata per chi cerca un’auto pratica, moderna e conveniente, è il modello dei sogni creato per un pubblico giovane. Questa versione si distingue dal passato per un prezzo allettante, il ché rende la Swift ancor più accessibile. Con un motore Mild Hybrid 1.2, la vettura Suzuki possiede 3 cilindri da 82,8 CV, un sistema capace di regalare prestazioni agili e soprattutto ideali per la città. Il cambio manuale a cinque marce permette di sfruttare al meglio ogni angolo della strada. La velocità massima? Si ferma a 165 km/h. Ciò che davvero colpisce è però il consumo di appena 4,4 litri/100 km. Una cifra che rende la Suzuki Swift ideale per chi vuole un’auto eco-sostenibile senza rinunciare alla praticità.

Perché non scegliere un’auto che combina efficienza e accessibilità? La Swift Waku offre proprio questo: un motore che non cambia ma che, grazie a un prezzo d’ingresso più basso, permette a un pubblico più giovane di accedere a una vettura di qualità. Il pubblico, soprattutto neopatentati, non può non apprezzare la proposta della casa giapponese, che ha fatto della versatilità uno dei suoi punti di forza. Una scelta perfetta per chi vuole iniziare a guidare con una macchina che sa come rispondere alle esigenze quotidiane.

La Suzuki diventa sempre più sicura e tech

La dotazione di serie della Suzuki Swift Waku non lascia nulla al caso. Il sistema di infotainment con uno schermo da 9 pollici e il navigatore integrato è una soluzione perfetta per chi cerca il massimo del tech. L’auto è anche compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per chi non vuole separarsi mai dal proprio smartphone. Ma ciò che la distingue maggiormente è l’equipaggiamento di sicurezza. Esso include infatti ADAS extra avanzati. Il sistema di frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio angoli ciechi e il cruise control adattivo sono solo poi alcuni degli strumenti che proteggono il conducente in ogni situazione. Il top insomma.

La Suzuki Swift Waku non è solo un’auto da guidare, ma una vettura da sogno per chi vuole vivere la strada con serenità. Se il prezzo è già vantaggioso, la dotazione di serie è un vero e proprio plus che non lascia dubbi. Con un listino che parte da 20.900 euro, la Suzuki ha pensato anche a un’offerta che rende l’acquisto ancora più vantaggioso. Con un anticipo di 4.575 euro, è possibile ottenere il finanziamento per la nuova Suzuki con una rata mensile da 99 euro. Un’occasione da non perdere, soprattutto per chi cerca una compatta che sa come rispondere alle necessità moderne.