Toyota Hilux GR Sport, sempre più vicina la presentazione ufficiale

Novità importanti da parte della casa automobilistica Toyota che attira l’attenzione degli utenti e degli appassionati di quattro ruote con la sua nuova Hilux GR Sport. Un pick-up sportivo che arriverà sul mercato con uno spirito sportivo perfetto per tutti coloro che sono in cerca di una soluzione per esperienze di guida entusiasmanti.

Con l’obiettivo di dare questa opportunità agli utenti, l’azienda giapponese negli ultimi mesi ha portato avanti un importante lavoro di perfezionamento del veicolo. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora in vista della presentazione ufficiale.

Toyota Hilox GR Sport: un pick-up dal look sportivo

Le proposte che i costruttori del settore delle quattro ruote portano su strada sono sempre più ricchi di tecnologia. Sempre più spesso puntano a rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti. Nel caso della casa automobilistica Toyota, la decisione è stata di lavorare al fine di proporre una versione rinnovata e ottimizzata del suo Hilux GR Sport.

Nonostante l’intenzione dell’azienda sia stata quella di proporre un veicolo ridisegnato, il pick-up Hilux GR Sport si basa sul classico telaio IMV del brand. Per quanto riguarda il look, non passa inosservata la presenza di nuovi fari a LED, di una griglia angolare a nido d’ape e di protezioni di dimensioni modeste implementate per i passaruota anteriori e posteriori.

Non è mancato, da parte dell’azienda, un attento lavoro per rivedere gli interni. L’abitacolo mette infatti a disposizione un ambiente confortevole in cui spicca la presenza di nuovi materiali interni con finiture a contrasto. Presente anche un’adeguata tecnologia a bordo. Tra queste il sistema di infotainment con schermo da 12,3 pollici con telecamera e quadro strumento digitale con supporto ad Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda la motorizzazione, invece, Toyota ha potrebbe decidere di portare al debutto il powertrain ibrido i-Force Max. Nello specifico, un diesel da 2,8 litri da 330 CV e 630 Nm di coppia abbinato ad un sistema elettrico a 48 Volt. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale così da conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche non svelate finora.