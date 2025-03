Monopoly: in arrivo un’app banchiere

Hasbro ha sorpreso tutti con l’annuncio di una nuova edizione del suo famoso gioco da tavolo. Il Monopoly App Banking abbandona il tradizionale denaro cartaceo per abbracciare un sistema di pagamento completamente digitale. Quest’ultimo verrà gestito attraverso un’app mobile dedicata. L’obiettivo? Rendere il gioco più moderno e adatto alle nuove generazioni. Uno degli aspetti più innovativi di Monopoly App Banking è l’eliminazione della figura del banchiere. Non sarà più necessario che un giocatore gestisca manualmente le transazioni o distribuisca il denaro. Tutto avverrà in maniera automatizzata tramite l’app.

Monopoly annuncia l’arrivo di una nuova app

Ogni giocatore avrà il proprio conto digitale. Su quest’ultimo sarà possibile ricevere ed inviare denaro per l’acquisto di proprietà, il pagamento di affitti e tutte le altre operazioni classiche del gioco. Il nuovo sistema non solo accelera il flusso della partita, ma elimina anche il rischio di errori o tentativi di barare. Oltre alla rivoluzione digitale, Hasbro ha deciso di apportare modifiche anche al tabellone stesso. Alcune delle proprietà storiche sono state sostituite da nuove location. Quest’ultime combinano modernità e fantasia. Tale rinnovamento estetico e concettuale mira a rendere Monopoly App Banking più accattivante per i giovani giocatori. Ciò senza perdere l’essenza competitiva e strategica che ha reso il gioco un classico intramontabile.

Disponibile dal mese di agosto 2025 a un prezzo di lancio di 24,99 dollari, la nuova versione sarà affiancata da un’app scaricabile gratuitamente. Ciò sia sui dispositivi Android che iOS. L’idea di Hasbro è chiara. L’azienda intende aggiornare il gioco mantenendo il suo spirito originario. Eppure, non tutti i fan storici del gioco vedranno con favore tale novità. Per molti, l’elemento fisico del denaro e il ruolo del banchiere sono parte fondamentale dell’esperienza con il gioco. Resta quindi da vedere se Monopoly App Banking riuscirà davvero a conquistare gli appassionati di lunga data. O se sarà ricordato come un esperimento interessante, ma poco riuscito.