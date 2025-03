Google, il Pixel Drop di marzo porta alcuni fastidiosi bug su Pixel 9

Google ha recentemente rilasciato il nuovo update denominato March Pixel Drop e dedicato a tutti i dispositivi Pixel compatibili. Si tratta dell’aggiornamento mensile che l’azienda di Mountain View sfrutta per rilasciare bugfix, miglioramenti e nuove feature.

Tuttavia, può capitare che un nuovo aggiornamento vada a causare alcuni problemi non previsti dall’azienda. Proprio questa situazione si è verificata con l’aggiornamento di Marzo pubblicato da Google qualche giorno fa.

Entrando maggiormente nello specifico, alcuni utenti hanno iniziato a lamentare alcuni problemi con il lettore di impronte digitali sui propri Pixel 9. Stando a quanto condiviso su Reddit e sui vari forum specializzati, gli utenti lamentano la sparizione dell’opzione di sblocco con impronte.

Google ha rilasciato il Pixel Drop di Marzo per la famiglia Pixel 9 ma gli utenti stanno segnalando alcuni problemi nell’uso quotidiano

A causa di questo bug diventa assolutamente impossibile sbloccare lo smartphone attraverso l’identificazione biometrica. Un problema da non sottovalutare considerando che anche i pagamenti e l’accesso alle app diventa impossibile senza lo sblocco tramite impronte.

Al momento solo un numero limitato di utenti ha affermato di aver riscontrato questo fastidioso bug. Secondo i dati raccolti dal forum GrapheneOS, i Pixel 9 che presentano il problema sono appena 1 su 1.000 unità.

Nonostante i numeri piuttosto bassi, non si può negare che il problema esiste ed è fastidioso per chi lo subisce. In attesa di un bugfix ufficiale da parte di Google, gli utenti si stanno attivando per cercare una soluzione in autonomia.

Alcuni sono riusciti ad attivare il sensore di impronte digitali dopo numerosi riavvii dello smartphone. Altri, invece, hanno risolto temporaneamente spegnendo il device, lasciandolo spento qualche secondo e provando ad accenderlo poco dopo.

Purtroppo, il problema al sensore di impronte non è l’unico che gli utenti stanno riscontrando. Ci sono segnalazioni sul feedback aptico troppo forte o sulla luminosità automatica che tende ad abbassarsi senza motivo. Considerando tutti questi bug, ci aspettiamo che Google rilasci presto un aggiornamento di sistema per risolvere le problematiche.