Amazon è STREPITOSA con lo sconto sul Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è sempre disponibile su Amazon con un prezzo decisamente più basso di quanto previsto in origine di listino, in questo modo il prodotto risulta essere relativamente accessibile da parte di ogni consumatore in Italia, anche se comunque la spesa è superiore rispetto ad altri modelli in commercio.

Le dimensioni di questo smartphone sono decisamente superiori alla media, poiché parliamo di un prodotto che può facilmente raggiungere 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 218 grammi, è quindi relativamente complesso trasportarlo o spostarlo, anche “a causa” della presenza della S Pen integrata, il che comunque ne estende di molto l’usabilità quotidiana ed incrementa la produttività. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pensato appositamente per i dispositivi Samsung Galaxy, un octa-core con frequenza di clock a 4,47 GHz, che viene impreziosito dalla presenza di GPU Adreno 830, oltre a 12GB di RAM ed anche fino a 1TB di memoria interna.

Samsung Galaxy S25 Ultra, occhio allo sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è indubbiamente uno dei migliori top di gamma degli ultimi anni, parliamo di uno smartphone che è ricchissimo di specifiche di alto livello, tanto da risultare di livello superiore anche agli attuali top di gamma. Il prodotto viene a costare di listino, nella variante con 256GB di memoria interna, circa 1499 euro, ma a questo punto entra in gioco Amazon con lo sconto di 100 euro automatico, a cui si aggiungono altri 100 euro con il codice Samsung100, per arrivare in questo modo ad una riduzione effettiva di 200 euro, ed una spesa finale da sostenere pari a 1299 euro. Collegatevi subito a questo link per effettuare l’acquisto ed avere la possibilità di risparmiare al massimo.